Rückschlag für die TTF Liebherr Ochsenhausen beim Tabellenletzten

Die Auswärtsschwäche der TTF Liebherr Ochsenhausen bleibt bestehen. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Yong Fu mit 2:3 beim 1. FSV Mainz. Ochsenhausen rutscht mit 12:12 Punkten auf Rang fünf und damit aus den Play-off-Rängen. Mainz sammelt derweil wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Gastgeber stellten Li Yongyin, Rares Sipos und Luka Mladenovic auf. Die TTF mussten auf Alvaro Robles und Hugo Calderano verzichten, die parallel in Indien bei dem WTT Star Contender Goa im Einsatz waren. Yong Fu vertraute Samuel Kulczycki, Can Akkuzu und dem erst am Samstag angereisten Simon Gauzy als Nummer drei.

Im ersten Spiel traf folglich Akkuzu auf den Mainzer Spitzenspieler Li Yongyin. Der Ochsenhauser kam gut ins Spiel und konnte die ersten beiden Sätze für sich entscheiden. Akkuzu kam nun jedoch weniger mit dem Aufschlag des Chinesen zurecht, sodass dieser sich die beiden folgenden Sätze sichern konnte. Im fünften und entscheidenden Satz kam noch etwas Pech hinzu und das Spiel ging letztlich an den Mainzer. Kulczyckis Spiel gegen Rares Sipos gestaltete sich von Anfang an eng, mit starken Ballwechseln auf beiden Seiten. Das bessere Ende sollte jedoch der Mainzer haben und das Spiel mit 3:1 gewinnen. Für Sipos war es der erste Saisonsieg. Beim Spielstand von 0:2 stand Simon Gauzy mit dem Rücken zur Wand. In dem Duell mit Luka Mladenovic behielt der Ochsenhauser einen klaren Kopf. Ein ungefährdeter 3:0-Sieg erzwang das Topspiel zwischen den Einsern beider Mannschaften. Hier setzte sich Samuel Kulczycki gegen Li im Entscheidungssatz durch. Im entscheidenden Doppel hatten Gauzy und Akkuzu gegen das eingespielte Doppel Mladenovic/Rossi. von Beginn an einen schweren Stand. Insbesondere der Anti-Top-Belag von Mladenovic sorgte immer wieder für Überraschungen. Letztlich unterlag das TTF-Duo mit 0:3.

„Das Spiel hätte meiner Meinung nach keinen Sieger verdient. Unsere Mannschaft hat sich nach dem 0:2 noch mal zurückgekämpft, wurde aber nicht mit etwas Zählbaren belohnt“, resümierte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic, der zudem darauf hinwies, dass Can Akkuzu bei seinem Comeback nach vier Monaten Pause das Glück gefehlt habe und er ein paar Matchbälle nicht habe nutzen können. Im Kampf um die Play-offs seien die liegengebliebenen Punkte schmerzhaft.

Das nächste Spiel der TTF findet am Samstag, 3. Februar, um 19 Uhr in der Dr.-Hans-Liebherr-Ochsenhausen. Tickets sind online unter ttfo.de/tickets erhätlich.

1. FSV Mainz 05 – TTF Liebherr Ochsenhausen 3:2. Die einzelnen Spiele: Yongyin – Akkuzu 3:2 (8:11, 9:11, 11:5, 14:12, 14:12), Sipos – Kulczycki 3:1 (13:11, 9:11, 16:14, 11:8), Mladenovic – Gauzy 0:3 (8:11, 9:11, 3:11), Yongyin – Kulczycki 2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 11:2, 7:11), Mladenovic/Rossi – Gauzy/Akkuzu 3:0 (11:9, 11:5, 13:11).