Rollerfahrer passt nicht auf und prallt auf ein haltendes Auto

Vermutlich aus Unaufmerksamkeit ist am Sonntag ein Rollerfahrer in Ochsenhausen auf ein haltendes Auto geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 66–jähriger Autofahrer mit seinem Toyota gegen 13.40 Uhr in der Memminger Straße stadteinwärts unterwegs. Da ein Passant die Straße an einem Fußgängerweg überqueren wollte, hielt der Fahrer an. Ein nachfolgender Rollerfahrer erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Durch den Aufprall stürzte der 54–Jährige vom Roller und verletzte sich leicht. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Unfall auf. Die Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 1000 Euro.