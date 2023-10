Rocknacht in der Kapfhalle in Ochsenhausen

Der Fanfarenzug Ochsenhausen veranstaltet am Samstag, 18. November, in der Kapfhalle in Ochsenhausen ein Benefiz-Konzert. Der Erlös wird an das Kinderhospiz St. Nikolaus aus Bad Grönenbach und an den Verein „Zusammen Berge versetzen“ aus Eberhardzell übergeben. Beide sind auf Geldspenden angewiesen. Karten im Vorverkauf sind zum Preis von zahn Euro ab sofort erhältlich bei Zigarrenhaus Utz und OX-Line in Ochsenhausen. An der Abendkasse kostet die Eintrittskarte zwölf Euro. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Folgende Bands bringen die Halle zum Rocken: Stinger (Rock) „R.E.D. GANG“ (Blues Rock) und „Out of my Head“ (Indy Rock).