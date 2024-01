Richtungsweisender Rückrundenauftakt für TTF

Kaum ist mit dem Pokal-Final-Four das erste große Event des Jahres vorbei, wartet auf die TTF Liebherr Ochsenhausen bereits wieder der Alltag in der Tischtennis-Bundesliga. Am zwölften Spieltag, der auch der Rückrundenauftakt ist, empfangen die Oberschwaben am Freitag um 19 Uhr den Post SV Mühlhausen in der heimischen Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle. Im Kampf um die Playoffs hat diese Partie bereits zu dem frühen Zeitpunkt der Saison einen richtungsweisenden Charakter.

Keine Zeit zum hadern

Auch wenn das bittere Halbfinalaus im deutschen Tischtennis-Pokal noch in den Köpfen der TTF stecken dürfte, haben die Ochsenhauser Profis nicht allzu lange Zeit der verpassten Titelchance nachzutrauern. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel und das gute an dieser Floskel ist, dass man relativ schnell die Möglichkeit hat, vergangenes auszublenden und den Fokus auf die nächste Aufgabe zu richten.

In diesem Fall heißt die Aufgabe Mühlhausen und ist von enormer Bedeutung, denn als Tabellensechster trifft Ochsenhausen (10:10 Punkte) auf den Dritten (12:8 Punkte). Da nur die ersten vier Plätze zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen, darf das Team von Cheftrainer Yong Fu in der Rückrunde nicht mehr viele Punkte liegen lassen.

Personalle Besetzung noch offen

Personell darf man gespannt sein, welche Mannschaft die TTF am Freitagabend aufbieten werden. Simon Gauzy dürfte sich seines Einsatzes sicher sein. Er ist ebenso wie Samuel Kulczycki und Can Akkuzu unter der Woche in Ochsenhausen geblieben, um sich im Training auf das Spiel vorzubereiten. Während Kulczycki nach seiner längeren Verletzungspause sein Comeback feiern könnte, dürfte für Can Akkuzu ein Einsatz unter Wettkampfbedingungen noch zu früh kommen, auch wenn die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen ist.

Sicher fehlen wird der Japaner Hayate Suzuki, der in seinem Heimatland bei den All Japan Championships aufschlägt. Hugo Calderano und Alvaro Robles waren unter der Woche beim WTT-Star-Contender in Doha unterwegs.

Starker Gegner

Auf der anderen Seite stellt Gegner Mühlhausen mit Daniel Habesohn, Ovidiu Ionescu, Steffen Mengel und Irvin Bertrand ein routiniertes und starkes Team. In der bisherigen Saison lieferte die Mannschaft von Coach Erik Schreyer konstant gute Leistungen ab und kann eine Bilanz von sechs Siegen und vier Niederlagen vorweisen.

Im Hinrundenspiel mussten sich die TTF auswärts mit 1:3 geschlagen geben, weshalb die Ochsenhauser auf Revanche aus sein dürften. Zuversicht gibt den TTF die bisherigen Heimspielbilanz in dieser Saison. Alle fünf Partien vor heimischen Publikum konnten gewonnen werden und im besten Fall soll diese Serie auch nach diesem Aufeinandertreffen noch Bestand haben, wenn es nach dem Gastgeber geht.

Vorfreude bei Kulczycki

Samuel Kulczycki, der am Freitag womöglich zum ersten Mal in dieser Saison vor heimischen Publikum aufschlagen wird, freut sich wieder einsatzfähig zu sein und blickt zuversichtlich auf das Spiel. „Ich denke es ist besser für uns, dass wir zum Auftakt der Rückrunde direkt ein wichtiges Spiel haben, so müssen wir mit dem Kopf direkt da sein“, sagt er.

„Gegen Mühlhausen haben wir zu Hause in der Vergangenheit immer gut ausgesehen und auch dieses Mal sind wir gut vorbereitet. Persönlich freue ich mich sehr, dass ich nach meinen Rückenproblemen wieder komplett einsatzfähig bin und dem Team helfen kann.“

Karten für das Spiel sind nach TTF-Angaben noch im Ticketshop (www.ttfo.de/tickets) oder an der Abendkasse erhältlich. Ebenfalls live zu sehen gibt es das Spiel auf der Streaming Plattform Dyn Sports.