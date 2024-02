Prunksitzung in Ochsenhausen: Narren bieten unterhaltsamen Abend

Unter dem Motto „Fasnet in Ox - Ein starker Mix - Wie Asterix und Obelix“, machten die Senioren-Prunksitzung am Donnerstag und die erste große Prunksitzung am Samstag den Auftakt der Fasnet in Ochsenhausen.

Am Gompigen Donnerstag, 8. Februar, und Samstag, 10. Februar, folgen die Prunksitzungen Nummer zwei und drei der Karnevalsgesellschaft-Narrenzunft (KG-NZ) Ochsenhausen.

In der aufwendig dekorierten Narrhalla „Kapf“ sorgten einheimische Künstler und Vereine für einen unterhaltsamen Abend.

Prinzenpaar verkündet Regierungserklärung

Nach dem Maskentreiben der Rankenweible, Roale und des Sternguckers erfolgte der feierliche Einzug des Präsidenten mit Elferrat und Prinzengarde.

So ist es traditionell dem Prinzenpaar, Prinz Karneval „Andrej I.“ (Andrej Mundbrod) und Prinzessin „Lisa I.“ (Lisa Mundbrod), vorbehalten, die Prunksitzung zu eröffnen.

Prinz Karneval „Andrej I.“ ging in seiner Ansprache auf die in der Arbeitswelt viel diskutierte Viertagewoche und das Homeoffice, das zu einer besseren Work-Life-Balance führen soll.

„32-Stunden-Woche, Homeoffice, Vier-Tage-Woche - das ich nicht lache, ich schon um elf Uhr Feierabend mache. Work-Life-Balance, ich bin Lehrer, das klingt derb, die Balance habe ich, doch was ist work?“

Hauptsächlich drehte sich das Gespräch zwischen Prinz und Prinzessin um die Aktivitäten („Hefe saufen“) des Sportvereins Ochsenhausen (SVO), in dessen Vorstand sich Prinz Karneval befindet.

„Ey Lisa, meinst du, ich mach Witze, ich bring Kuhhausen wieder an die Spitze. Ich mach Kuhhausen zum neuen Rom.“

Anschließend stellte sich Prinzessin „Lisa I.“ vor, die es mit ihrer Familie in unterschiedliche Bundesländer zog. „Dann hatten meine Eltern ein gutes Händle, auf ging es ins Schwabenländle.“

Hier habe sie die „größte Sprachbarriere“ gehabt, doch sie offenbarte, dass sie nun „den Schwiegrvaddr verstanda ka“.

Neuer Majestix für Kuhhausen

Präsident Stefan Müller („Stefan der Steuernde“) ging in seiner Begrüßung unter anderem auf die Arbeit des Gemeinderats und den neuen Bürgermeister der Stadt ein. „Einen neuen Majestix haben wir seit dem Sommer. Von der Statur her schon ein richtiger Brummer.“

Doch nicht nur die Statur des neuen Bürgermeisters war Thema, sondern vor allem das Bußgeld, das einem Stadtrat verhängt wurde. „Gestartet ist Majestix in der Schulteswelt, zuerst mal mit einem Ordnungsgeld. Geplaudert hat, ich verzähl’ dir was, ein Senatsmitglied, was es nicht öffentlich zu besprechen gibt“, so der Präsident.

Auch auf Dekan Sigmund F. J. Schänzles Nachfolger, Jochen Boos, ging Präsident Müller ein und hieß ihn willkommen. „Etwas misstrauen hab ich ja schon, ich sag’s gleich, denn sein Chef soll ja ein Römer sein.“

Letztlich erinnerte Müller in seiner Rede an die bevorstehenden Kommunalwahlen und drückte seine Verwunderung aus, dass es wohl an Kandidaten mangele: „Doch bei Venus, Pluto und Jupiter, ihr könnte es erraten, es fehlen wohl noch einige Kandidaten. Keiner findet es so richtig cool, zu sitzen auf einem Senatorenstuhl. Die Stimmung im Rat sei anscheinend so kuschelig und fein, warum will denn niemand Mitglied sein?“

Bunte Darbietungen der örtlichen Vereine

Nach dem „Kuhhauser“ Narrenlied präsentierten im zweiten Teil der Sitzung die Rankenweible und Roale ihren neuen, mystisch-schaurigen Brauchtumstanz.

Diesem folgte ein Auftritt der Jugendmusikschule. Anschließend gehörte die Bühne dem Hofballett mit seinem Auftritt „Fata Morgana“.

Die jungen Frauen und Männer ernteten so viel Applaus für ihre Tanzeinlage, sodass die Zuschauer gleich nach einer Zugabe riefen. Immer wieder wurde das Programm durch den Barde Troubadix mit amüsanten Gedichten und Musik „gestört“.

Den letzten Teil läutete das Team des SVO Leistungsturnen mit ihrer Akrobatik „Sensation“ ein, gefolgt von Eckobertini & Co. mit „Hokus Pokus Simsalix“. Schließlich nahm die Prunksitzung mit einer Darbietung des KGO und dem Gardetanz des Hofballetts ihr Ende.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Hofkapelle.