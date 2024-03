Der schwäbische Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan hat vor wenigen Tagen sein neues Video „Ich bin aufm Sprung“ auf YouTube veröffentlicht und damit in kürzester Zeit über 250.000 Aufrufe erzielt.

Unverkennbar war es für zahlreiche Fans aus der Region, dass der neue Clip auf der Öchsle Schmalspurbahn gedreht wurde. Benny Bechter, Vorsitzender des Öchsle-Vereins, und Produzent Ralph Schiller zum Dreh und wie man auf die historische Schmalspurbahn kam.

Der schwäbische Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan hat vor wenigen Tagen sein neues Video „Ich bin aufm Sprung“ veröffentlicht. (Foto: YouTube )

Das neue Video von Teddy Teclebrhan beginnt in der Fahrzeughalle der Öchsle Museumsbahn und nimmt die Zuschauer von Warthausen mit in Richtung Ochsenhausen. Die oberschwäbische Landschaft, der Maselheimer Bahnhof und auch die Fahrzeughalle der historischen Bahn sind Teil des Videos.

Teddy war auf der Suche nach einer Schmalspurbahn oder einer Dampflok für sein neues Video. Produzent Ralph Schiller

Fans aus der Region haben die unverwechselbare Schmalspurbahn direkt erkannt und ihre Freude unter dem Video zum Ausdruck gebracht. Wie „Teddy“ auf die Öchsle-Bahn kam, erklärt sein Produzent Ralph Schiller auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Nach 30 Jahren wieder Öchsle-Bahn

„Teddy war auf der Suche nach einer Schmalspurbahn oder einer Dampflok für sein neues Video“, sagt Schiller und fügt hinzu, dass es zwar welche im Norden und Osten Deutschlands gebe, sie aber durch den starken Bezug zur Heimat auf die Öchsle-Bahn gekommen sind.

„Ich bin in Bad Wurzach aufgewachsen. Als Kind bin ich auch schon mit der Öchsle-Bahn gefahren und habe mich daran erinnert als wir auf der Suche waren.“ Die Entscheidung sei auch direkt gefallen: „Teddy ist selbst Schwabe und die Verbundenheit zur Heimat ist natürlich gegeben.“

Teddy ist ein sehr sympathischer und netter Typ. Benny Bechter

Gedreht wurde das Video bereits im Oktober vergangenen Jahres, noch bevor die Saison der Öchsle-Bahn endete. Produzent Ralph Schiller blickt auf einen einwandfreien Dreh zurück: „Vom Dreh her war alles super und es hat auch wirklich Spaß gemacht.“ Bei dieser Gelegenheit sei er - nach 30 Jahren das erste Mal - wieder mit der historischen Bahn gefahren. „Es war einfach cool.“

Während dem Dreh: Teddy Teclebrhan mit den beiden Mitarbeitern der Öchsle Schmalspurbahn. Heizer Rouven Kuhrke (links) und Lokführer Thomas Guter (rechts). (Foto: Benny Bechter )

Benny Bechter, Vorsitzender des Öchsle-Schmalspurvereins, erzählt, dass der Dreh noch in der Saison, aber ohne große Vorbereitungen organisiert werden konnte. „Das war an einem Tag unter der Woche, sie fingen morgens an zu drehen und waren am späten Nachmittag schon fertig.“

Bechter und die Mitarbeiter der Öchsle-Bahn haben nicht das erste Mal Gäste für einen Dreh vor Ort gehabt. Etliche Male ist die Lokomotive 99 633 schon über die heimischen Bildschirme geschaukelt, dieses Mal eben mit Teddy Teclebrhan.

Auch Benny Bechter und das Team vor Ort hatten während dem Dreh ihren Spaß: "Es war alles total unkompliziert und lustig. Der Teddy ist ein sehr sympathischer und netter Typ, der keine Starallüren hat."

Comedian hat eigene Show

Seit Jahren bringt Teddy Teclebrhan mit seinen erfundenen Rollen Antoine Burtz, Percy, Lohan Cohan, Ernst Riedler und Carlos seine Fans zum Lachen. Markenzeichen seiner Shows ist der schwäbische Akzent und der chaotische Humor. Der Mössinger Comedian und Schauspieler hat seit dem 20. Februar seine eigene Show auf Amazon Prime Video.