Projektchor zur Feier der Erstkommunion 2024

Interessierte können an der Mitgestaltung der Erstkommunionfeiern in der Basilika St. Georg Ochsenhausen mit neuen geistlichen Liedern und einer Band sowie dem Singen von fetzigen Songs aus der Jugendchorliteratur mitwirken. Die Chorproben finden am 26. März und 3. April, jeweils ab 20 Uhr, im katholischen Gemeindehaus, Jahnstraße 6, in Ochsenhausen statt. Die Erstkommunionfeiern sind am 6./7. und 20. April jeweils um 10.30 Uhr in der Basilika.

Weitere Infos und Anmeldung bei Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer, Telefon 07352/911615, oder per Mail an: [email protected]