Preis für junge Informatiker aus Ochsenhausen

Christian Krause (rechts) und Niklas Ruf (links, Foto: SFZ) vom Gymnasium Ochsenhausen haben in der ersten Runde des Bundeswettbewerbs Informatik gewonnen und sind nun eine Runde weiter. Im November mussten die beiden jungen Informatiker knifflige Programmieraufgaben lösen und ihre Lösung zur Begutachtung von einer Jury einreichen. Per Mail haben sie an Weihnachten davon erfahren, dass sie unter den mehr als 1500 Jugendlichen mit ihrer Teamarbeit den zweiten Preis gewonnen haben. Für die beiden Ausgezeichneten geht es vor der zweiten Runde nun mit einem Workshop weiter, wo sie sich mit den anderen Preisträgern treffen austauschen können. Den besten jungen Köpfen im dreistufigen Wettbewerb winkt dann ein Bundessieg und die Möglichkeit, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen.