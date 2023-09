Positive Bilanz für Musiksommer Ochsenhausen

Nachdem im vergangenen Sommer noch Coronabeschränkungen herrschten, ist der Musiksommer Ochsenhausen 2023 am vergangenen Wochenende mit der überaus erfolgreichen Uraufführung des Jugendmusicals „Wir kommen groß raus zu Ende“ gegangen, wie die Landesakademie in einer Pressemitteilung schreibt.

Der restlos voll belegte Bräuhaussaal steht stellvertretend für die vorausgegangenen 35 Konzerte, die zwischen Juli und September in und um Ochsenhausen, Biberach, Ravensburg und Stuttgart stattfanden und zeigt das große Interesse nach kulturellen Veranstaltungen. Der Landesakademie ist es gelungen, mit 7750 Konzertbesuchern wieder an die Erfolge der Zeit vor Corona anzuknüpfen, was in der Festivalbranche nicht mehr selbstverständlich ist, wie die Verantwortlichen betonen..