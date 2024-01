Orchestermatinee mit dem Uniorchester Ulm im Bräuhaussaal

Das Uniorchester Ulm unter der Leitung von Burkhard Wolf tritt am Sonntag, 4. Februar, 11 Uhr, im Bräuhaussaal der Landesakademie Ochsenhausen auf. Bei der Orchestermatinee zu hören sind Werke von Max Bruch und Johannes Brahms. Dies teilt die Landesakademie mit.

Zu Beginn erklingt Bruchs Doppelkonzert für Klarinette und Viola. Dem einen oder anderen aufmerksamen Konzertgänger dürfte es bekannt vorkommen, denn es ist im vergangenen Jahr in einer Fassung für Violine, Viola und Streichorchester als Eröffnungskonzert des Schwäbischen Frühlings aufgeführt worden. Das lange Zeit verschollene Werk stellt eine wertvolle Ergänzung des romantischen Solorepertoires dar.

Über die Entstehung der 3. Sinfonie von Brahms ist so gut wie nichts bekannt und das, obwohl der Komponist ein leidenschaftlicher Schreiber von Briefen war. Dennoch ruft die Musik unterschiedlichste Assoziationen hervor. Clara Schumann verknüpft sie mit der Natur: „Wie ist man von Anfang bis Ende umfangen von dem geheimnisvollen Zauber des Waldlebens!“ Tatsächlich lässt sich die Kernidee der Sinfonie auf drei Töne reduzieren, die Brahms zu einer volksliedhaften, idyllischen Melodie stilisiert.

Das Uniorchester Ulm ist ein Ensemble aus Studenten, Professoren und Angestellten der Universität und mit mehr als 80 Musikern jedes Jahr zu Proben in der Landesakademie. Unter der Leitung seines Dirigenten Burkhard Wolf konzertiert das Orchester regelmäßig in und um Ulm und hat sich in der Kulturlandschaft Ulms etabliert.

Der Eintritt zur einstündigen Orchestermatinee ist frei, es besteht freie Platzwahl.