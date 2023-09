Oktoberfest, zusätzlicher Fahrtag und Saisonende auf der Öchslebahn

Die Öchsle–Schmalspurmuseumsbahn geht auf die letzte Etappe in der Saison. Offiziell Schluss ist am Sonntag, 8. Oktober, allerdings wird es eine Woche später, am Sonntag, 15. Oktober, noch einen zusätzlichen Fahrtag geben.

An den Sonntagen, 24. September und 1. Oktober, steigt auf dem Öchsle außerdem erstmals ein Oktoberfest. Die Gäste erwarten ein Weißwurstfrühstück und zünftige musikalische Begleitung gemeinsam mit gelebter Eisenbahnromantik, heißt es in der Pressemitteilung. Das Öchsle fährt an diesen beiden Sonntagen zu den regulären Fahrzeiten. Wer in Tracht mitfährt, bekommt 20 Prozent Rabatt auf den Fahrpreis. Ebenfalls zusätzlich zu den regulären Fahrten dampft die Lok 99 633 am zusätzlichen Fahrtag, 15. Oktober, durch die oberschwäbische Landschaft zwischen Warthausen und Ochsenhausen.

Offizieller Schlusstag der Saison aber ist am Sonntag, 8. Oktober. Mit dabei im Zug als musikalischer Höhepunkt sind an diesem Tag die Original Spitzbuam aus Maselheim. Zudem wird wie schon am Samstag, 7. Oktober, Most und Zwiebelkuchen angeboten.

Das Öchsle fährt bis Mitte Oktober an jedem Sonntag sowie am ersten Samstag im Monat ab Warthausen um 10.30 und 14.45 Uhr sowie ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr. Darüber hinaus werden noch zahlreiche Sonderfahrten angeboten. Weitere Infos auch unter Telefon 07352/922026.