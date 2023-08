Ohne Kindersicherung im Auto unterwegs

Nicht gesichert sind ein Kleinkind und die Eltern bei einer Verkehrskontrolle am Montag in Ochsenhausen gewesen. Wie die Polizei mitteilt, stoppte eine Streife gegen 15.30 Uhr einen Audi in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle sahen die Polizisten auf dem Beifahrersitz das dreijährige Kind. Das hatte einen Kindersitz, aber der war nicht richtig befestigt und das Kind nicht angeschnallt. Der Mann am Steuer und auch die Mutter auf der Rücksitzbank waren ebenfalls nicht angegurtet. Sie durften die Fahrt erst fortsetzen, nachdem ein geeigneter Kindersitz an die Kontrollstelle gebracht worden war. Die Polizisten führten mit den Erwachsenen ein belehrendes Gespräch. Der 27–Jährige Fahrer und die 24–Jährige Mutter müssen nun mit Bußgeldern rechnen.

Die Polizei weist grundsätzlich darauf hin, dass mehr als die Hälfte der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Kinder nicht oder nicht richtig gesichert gewesen sei. Dabei seien folgenschwere Verletzungen vermeidbar. Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr, die kleiner als 1,50 Meter sind, müssen mit speziellen Rückhalteeinrichtungen gesichert werden. Diese Rückhalteeinrichtungen müssen amtlich geprüft, gekennzeichnet und für das Kind nach Größe und Gewicht geeignet sein. Umfangreiche Informationen zu Kindern als Mitfahrer in Pkw, Bus und Taxi, auf dem Motorrad, Motorroller sowie auf dem Fahrrad oder im Fahrradanhänger sind nachzulesen in der bei der Polizei erhältlichen Broschüre „Sicher an Bord!“ und unter www.gib–acht–im–verkehr.de