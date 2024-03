Ohne Führerschein und mit viel Alkohol hinterm Steuer

Einen auffälligen Autofahrer hat eine Zeugin der Polizei am Sonntag in Ochsenhausen gemeldet. Wie sich herausstellen sollte, war der Autofahrer stark betrunken und hatte zudem keinen Führerschein. Laut Polizeimeldung war die Zeugin um 21.15 Uhr in der Biberacher Straße in Ochsenhausen unterwegs, als ihr ein vorausfahrender Opel auffiel. Der Opel fuhr in Schlangenlinien auf den Parkplatz eines Supermarkts. Die Zeugin verständigte die Polizei. Eine Streife traf den 36-jährigen Opel-Fahrer auf dem Parkplatz an. Der Man roch stark nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. In einem Krankenhaus musste der 36-Jährige eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Den Schein hatte er erst kürzlich abgeben müssen, nachdem er mit knapp zwei Promille von der Polizei kontrolliert worden war. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet den Fahrer nun zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.