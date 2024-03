Eine öffentliche Generalprobe des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg findet am Freitag, 5. April, im Bräuhaussaal der Landesakademie Ochsenhausen statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Mit unbändiger Spielfreude, mitreißenden Interpretationen und einem herausragenden künstlerischen Niveau begeistert das Landesjugendorchester Baden-Württemberg seit 1972 Publikum und Kritiker gleichermaßen. Als anerkannte Maßnahme der musikalischen Spitzenförderung versammelt das Landesjugendorchester Baden-Württemberg die größten Nachwuchstalente des Bundeslandes zwischen 13 und 20 Jahren. Jedes Jahr in den Osterferien kommen die jungen Talente aus allen Teilen Baden-Württembergs an die Landesmusikakademie nach Ochsenhausen, um mit renommierten Dirigenten und Dozenten anspruchsvolle Werke der Orchesterliteratur einzustudieren und im Anschluss gemeinsam auf die Bühne zu bringen.

In der Öffentlichen Generalprobe erklingen in diesem Jahr Werke von Richard Wagner, Johannes Brahms und Gustav Mahler. Die Solistin im Violinkonzert von Brahms ist die junge Norwegerin Miriam Helms Ålien. Die Presse lobt ihre „Emotionen, die sie in jeden Strich legt“ sowie „ihr Charisma, das sofort Gänsehaut erzeugt.“ Sie spielt auf einer Stradivari aus dem Jahr 1689.

Der Eintritt ist frei. Um Platzreservierung wird gebeten unter www.landesakademie-ochsenhausen.de