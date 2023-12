Ochsenhauser sind unter Zugzwang

Zum letzten Heimspiel und zugleich auch letzten Spiel der Vorrunde in der Tischtennis-Bundesliga empfangen die TTF Liebherr Ochsenhausen am Samstag den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell. Spielbeginn in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle ist um 19 Uhr. Die TTF stehen dabei unter Zugzwang, denn die Tabelle lügt nicht.

Die Niederlage am vergangenen Montag in Bergneustadt war schmerzhaft. Zum wiederholten Mal verpasste es das Team von TTF-Cheftrainer Yong Fu, auswärts etwas Zählbares mitzunehmen. Dadurch versäumten es die TTF auch, Boden auf die Play-off-Plätze gutzumachen. Ganz im Gegenteil, die Ochsenhauser rutschten sogar vom sechsten auf den siebten Tabellenplatz ab und es bedarf keines Experten, um zu wissen, dass im restlichen Saisonverlauf nicht mehr viel schief gehen darf.

Nun ist am Samstag mit dem Fulda-Maberzell der aktuelle Tabellenletzte zu Gast in Ochsenhausen. Nicht nur wegen der derzeitigen Situation in der Liga ist das Spiel von enormer Wichtigkeit für die Tischtennisfreunde, sondern es geht auch darum, mit einem positiven Gefühl in die Weihnachtspause und die anschließende Vorbereitung auf das Liebherr-Final-Four im Januar in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zu gehen. Es ist also davon auszugehen, dass die Ochsenhauser mit ihrer stärksten Mannschaft auflaufen werden.

Die Gäste konnten in der bisherigen Saison noch keinen Sieg einfahren. Geplagt von Verletzungsproblemen und der Abwesenheit ihres Spitzenspielers Wong Chun Ting, mussten sie oft auf Ersatzspieler zurückgreifen. Da beide Probleme aktuell aber behoben scheinen, dürfte auch Fulda-Maberzell mit einer schlagkräftigen Truppe anreisen.

Dass der TTC deutlich besser ist, zeigte nicht zuletzt das Duell mit Rekordmeister Düsseldorf, das erst im Schlussdoppel verlorenging. Neben Wong Chun Ting stehen des Weiteren Fanbo Meng, Ruwen Filus und Thibault Poret im Kader von Coach Qing Yu Meng.

Unabhängig davon, mit welchen Aufstellungen die beiden Teams aufeinandertreffen werden, für die TTF zählen nur zwei Punkte. Dies untermauert auch Teammanager Manuel Pfender im Vorfeld der Partie nochmals. „Für uns ist es das letzte Spiel des Jahres 2023. Trotz der vielen Herausforderungen rund um WTT, Spielplan und Verletzungen haben wir weiterhin den Anspruch an uns selbst, um die Play-off-Plätze zu kämpfen“, sagt er. „Wir als komplettes Team sind am Samstag in der Pflicht, die letzten Körner am Tisch zu lassen und die Fans mit einem Erfolg in die Weihnachtstage zu entlassen.“