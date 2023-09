Ochsenhauser Kloster öffnet trotz Sanierung

Bundesweit laden historische Monumente zum Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Talent Monument“ zur Besichtigung ein. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden–Württemberg öffnen zu diesem Anlass am Sonntag, 10. September, den barocken Fürstenbau des Klosters Ochsenhausen und ermöglichen den Besuchern einen Einblick in die dort bevorstehenden Sanierungsprojekte.

Ein Blick in das Kloster lohnt sich, denn der Bau hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Der Fürstenbau, der zur Zeit der Mönche einst als Gästehaus des Klosters diente, hat im Lauf seiner Geschichte verschiedenste Funktionen erfüllt. So war er Residenz der Fürsten von Metternich–Winneburg–Beilstein, Unterkunft für Lehrer der Württembergischen Ackerbauschule, Lazarett und Gymnasium. Nun wird das historische Gebäude wieder in seine ursprüngliche Form als zurückversetzt. Am Tag des offenen Denkmals haben Besucherinnen und Besucher die einmalige Gelegenheit, das eindrucksvolle Gebäude zu erkunden.

Der Fürstenbau ist am Tag des offenen Denkmals von 10.30 bis 15 Uhr geöffnet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatlichen Schlösser und Gärten geben während der Öffnungszeiten fachkundige Informationen zum Fürstenbau und der Klosteranlage. Zusätzlich bietet das Hochbauamt Ulm um 11 Uhr und um 14 Uhr geführte Rundgänge zu den bevorstehenden Baumaßnahmen an. Die Besichtigung des Fürstenbaus ist kostenlos. Darüber hinaus kann das benachbarte Klostermuseum zu den üblichen Zeiten von 12 bis 17 Uhr besichtigt werden. Die Eintrittspreise dort betragen für Erwachsene 3 Euro, für Ermäßigte 1,50 Euro und für Familien 7,50 Euro.