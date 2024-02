Ochsenhauser Haushalt passiert den Rat

Der Haushalt der Stadt Ochsenhausen für 2024 ist eine beschlossene Sache. Der Rat hat dem Zahlenwerk am Dienstagabend bei einer Enthaltung zugestimmt.

Die Stadt rechnet demnach mit Erträgen in Höhe von knapp 31,1 Millionen und plant, knapp 30,7 Millionen Euro für ihre Aufgaben aufzuwenden. Am Ende des Jahres soll demnach ein ordentliches Ergebnis von 399.325 Euro stehen. Bürgermeister Bürkle betonte, dass ein ausgeglichener Haushalt wie dieser keineswegs selbstverständlich sei. „Obwohl wir sparsam sind und uns fokussieren, haben wir ein Investitionsvolumen von knapp 20 Millionen Euro. Man sieht, dass in der Kommune etwas vorangeht.“

Armin Vieweger (Pro-Ox) erinnerte daran, dass seine Fraktion den Plan für aufgebläht und zu ambitioniert hält, er freue sich aber, wenn die Zahlen tatsächlich so eintreffen. Dankbar ist er, dass die Stadt den Anwohnern des Subiaco-Platzes zugesagt hat, den Bereich für 30.000 Euro aufzuwerten. Und Bürgermeister Philipp Bürkle begrüßt, dass die Eltern sich tatkräftig an den Maßnahmen beteiligen wollen und auch schon selbst Geld gesammelt haben.

Die Stadt hat im Zuge der Haushaltsplanungen auch die Kämmerer-Stelle neu bewertet. Bürkle ist zuversichtlich, dass sie in diesem Jahr besetzt werden kann, was 2023 nicht gelungen war.