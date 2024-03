Das Lebensmittel-Großhandelsunternehmen Utz plant die Erweiterung ihres Standorts im Gewerbezentrum Ochsenhausen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für dieses Vorhaben gegeben. Weshalb die Erweiterung nötig ist und das Unternehmen dennoch warten wird.

Das Ochsenhauser Familienunternehmen Utz Lebensmittel wächst weiter und braucht trotz 7.000 qm Nutzfläche im Gewerbezentrum Ochsenhausen eine Erweiterung des Logistikzentrums. Die Umstände haben sich geändert, der Kundenbedarf ist gestiegen.

„Wir sind 2004 mit neun Lkws in Längenmoos gestartet, heute haben wir 21 Lkws und zusätzliche Speditionslieferung“, erklärt Geschäftsführer Rainer Utz.

Das „Nadelöhr“ der Lagerhalle

Die Erweiterung betrifft primär die Entsorgungshalle für Leergut und Wertstofflogistik, die sich im östlichen Teil der Lagerhalle befindet.

Diese sei von der Höhe her niedriger als die Lagerhalle und deshalb auch das „Nadelöhr“ am Standort. „Hier wird derzeit die Wertstoffentsorgung für die Kunden gemacht. Wir entsorgen nicht nur das Leergut, sondern auch Einwegverpackungen“, erklärt Utz.

Gerade weil die Kapazitäten in den vergangenen Jahren zugenommen haben, kommt es in diesem Bereich vermehrt zu Engpässen. „Nur drei Tore“ an der Entsorgungshalle seien deutlich zu wenig. Deshalb soll in diesem Bereich erweitert werden.

Eine konkrete Planung - außer, dass die Erweiterung knapp 800 qm sein wird - gibt es derzeit noch nicht, da dieses Vorhaben „zwingend an der Erweiterung des gesamten Gewerbezentrums“ hänge, so der Unternehmer.

Deshalb wird gewartet

Hintergrund dieser Abhängigkeit ist, dass die Wendeplatte auf dem letzten Drittel der Lagerhalle endet und ohne eine weitere Zufahrt zum Unternehmen die Erweiterung nicht vollzogen werden kann. „Wir werden eine zweite Lkw-Zufahrt bauen, sodass die Umfahrung entlastet werden kann und das ist erst möglich, wenn das Gewerbegebiet komplett erschlossen ist.“

Der Ochsenhauser Rat hat in seiner jüngsten Sitzung auch über die Erweiterung des gesamten Gewerbegebiets beraten und beschloss unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit den Bebauungsplan „Gewerbezentrum Ochsenhausen 2. Änderung und Erweiterung“ aufzustellen.

Utz kündigt weiteres Wachstum an

Sobald die Erweiterung des gesamten Gewerbezentrums in Längenmoos beginnen kann, wird das Familienunternehmen Utz Lebensmittel ihre Anlieferungslogistik ändern und die Erweiterung vollziehen. „Für unsere Arbeitnehmer bedeutet dies eine Investition in die Zukunft“, sagt Utz und kündigt weiteres Wachstum für 2024 an.