Ochsenhauser Digitalmentoren informieren über Online-Banking

Zu den immer wichtiger werdenden Themen der Weitergabe von persönlichen Bankdaten und dem allgemeinen Umgang mit Online-Banking laden die Ochsenhauser Digitalmentoren Kurt Bitterle und Roman Bentele zu einem weiteren Vortrag ein. Am Montag, 4. Dezember, ab 16 Uhr spricht Frank Zell von der Kreissparkasse Biberach über Online-Banking, was man dafür braucht und was es zu beachten gilt. Er erklärt die verschiedenen Karten und Bezahlverfahren im Internet. Danach beantwortet Zell Fragen der Teilnehmer. Die Veranstaltung findet im Rathaus von Ochsenhausen statt. Anmeldungen nimmt Anne Löhnert von der Stadtverwaltung Ochsenhausen entgegen: per Mail an [email protected] oder per Telefon 07352/9220‐36.