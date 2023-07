Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung mit Bürgermeister Andreas Denzel vergangenen Dienstag über das künftige Gehalt seines Nachfolgers Philipp Bürkle entschieden.

Gehalt muss zum Schwierigkeitsgrad der Stelle passen

Wie die Verwaltung in den Unterlagen ausführte, wäre im Fall des Ochsenhausen mit seinen unter 15.000 Einwohnern die Eingruppierung des Bürgermeisters in die Besoldungsgruppe B2 oder B3 möglich. Für B2 entstehen der Gemeinde aktuell Kosten von 9736 Euro monatlich, für B3 von 10.301 Euro. Laut Gesetz muss die höhere Besoldung mit dem Schwierigkeitsgrad der Position gerechtfertigt werden.

Wir beurteilen das Amt, nicht die Person, deshalb B3. Frank Gmeinder

Vorgänger Andreas Denzel erhält B3. Weil Ochsenhausen als Unterzentrum im östlichen Landkreis zentrale Aufgaben wahrnehme, der Bürgermeister oberste Dienstbehörde von 220 Mitarbeitern, Dienstherr der Feuerwehren, Vertreter in Zweckverbänden, er Behördenleiter einer Schulstadt ist und der Bereich Kultur in der Kommune einen großen Raum einnimmt, sei B3 gerechtfertigt, so die Vorlage zur Sitzung. Andreas Denzel schlug vor, seinen Nachfolger ebenfalls in B3 einzugruppieren.

Armin Vieweger: Auf schwäbische Tugenden besinnen

Armin Viehweger (Pro–Ox) mahnte die Räte, sich auf die schwäbischen Tugenden und damit sparsame Haushaltsführung zu besinnen. Die Stadt habe ein riesiges Investitionsvolumen vor sich. Er wollen dem künftigen Bürgermeister keine Kompetenz absprechen, aber in der Privatwirtschaft gebe es auch Einstiegstarife für Berufsanfänger. Und mit seinen 32 Jahren sei Bürkle auf dem Bürgermeisterposten ja genau das. Viehweger schlug vor, Denzels Nachfolger für zwei Jahre in B2 einzugruppieren und dann in B3 überzugehen.

Stadt soll konkurrenzfähiger Arbeitgeber sein

Hans Holland, FW, widersprach, „wir müssen ordentliche Gehälter zahlen, das gilt auch für andere Mitarbeiter, sonst sind wir als Arbeitgeber nicht konkurrenzfähig — deshalb B3 von Anfang an“. Und Frank Gmeinder (SÖB) ergänzte: „Wir beurteilen das Amt, nicht die Person, deshalb B3.“

Bei einer Enthaltung entschied sich der Rat mehrheitlich für die Besoldungsgruppe B3 für Philipp Bürkle.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde der künftige Schultes einstimmig ab 1. September zum Eheschließungsbeamten bestimmt. Die Berufung seines Vorgängers wurde zum 29. August einstimmig widerrufen.