Die Anfänge des Autohauses: Werkstatt, Tankstelle und Wohnhaus an der Biberacher Straße in Ochsenhausen im Jahr 1958 (links). Kaufmann und Mechaniker: Hans Ströbele in seinem 53er-Käfer, den er selbst hergerichtet hat (rechts).

(Foto: Privat, Anja Ströbele )