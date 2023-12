Ochsenhausens Bürgermeister Philipp Bürkle ehrt Mitarbeiter

Für 25 Jahre im öffentlichen Dienst konnte Bürgermeister Philipp Bürkle bei der jährlichen Adventsfeier der Stadtverwaltung drei Mitarbeiter auszeichnen. Kerstin Högerle, Helmut Kammerlander und Hubert Schoßer erhielten aus der Hand des Stadtoberhaupts jeweils eine Urkunde und von den anwesenden Kolleginnen und Kollegen kräftigen Applaus.

Bürgermeister Bürkle dankte den langjährigen Mitarbeitern für ihre wertvolle Arbeit, die sie in den vergangenen 25 Jahren geleistet hatten und wünschte sich, dass sie der Stadt noch möglichst viele Jahre die Treue halten sollten. Für Kerstin Högerle, die als Lehrkraft an der Jugendmusikschule tätig ist, gab es nochmals Applaus, weil sie gemeinsam mit drei ihrer Schülerinnen auch zur musikalischen Umrahmung der Adventsfeier beigetragen hatte. Zwei weitere Mitarbeiter, die an der Feier nicht teilnehmen konnten, wurden ebenfalls ausgezeichnet: Theresia Weber, Lehrkraft an der Jugendmusikschule, und Klaus Schniertshauer, Mitarbeiter beim Bauhof. Der Einsatz über insgesamt 125 Jahre sei beeindruckend, stellte Philipp Bürkle fest, denn „Sie alle leisten herausragende Arbeit und ohne Sie alle würde in der Stadt nichts funktionieren.“