Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball–Landesliga im Aufsteigerduell gegen den SV Hohentengen eine bittere 0:4–Heimniederlage einstecken müssen. Für die Gäste aus dem Landkreis Sigmaringen war es bereits der zweite Auswärtssieg der Saison. Für den SVO hingegen endete eine imposante Heimserie. Erstmals seit Juni 2022 ging der SVO in einer Ligapartie nicht als Sieger vom Platz.

Erfolg– und glücklos abgearbeitet

„Ein Tag zum Vergessen.“ SVO–Interimscoach Oliver Kupfahl sprach nach der Partie aus, was sein Kollege Eberson Bortolini sowie alle die es an diesem Tag mit dem SVO hielten genauso empfunden haben dürften. In den zuvor liegenden 90 Minuten hatte sich der SVO erfolg– und auch glücklos an einem Gegner abgearbeitet, der überaus kompakt spielte und seine Chancen gnadenlos ausnutzte.

Eminent starker Stützle

Früh wurde klar, mit welcher taktischen Ausrichtung die Gäste spielen wollten — über schnelles Umschaltspiel. Der eminent starke Lukas Stützle entwischte auf dem linken Flügel schon nach zwei Minuten der SVO–Abwehr, fand da aber noch keinen Abnehmer. Die ersten Offensivaktionen des SVO waren zunächst noch zu durchsichtig. Christian Wiest wurde bei seinem Schuss aus 16 Metern abgeblockt, Daniel Kunz verzog nach einem Fehler der Gäste.

Nach und nach kam der SVO dann zu einem optischen Übergewicht, mit der dann besten Chance bis dahin durch Eryk Müller, bei dessen Flachschuss sich aber der gute Gästekeeper Adrian Heudorfer lang machte. Ein Spiegelbild für den glücklosen SVO–Auftritt war dann das 0:1, als Kapitän Frank Martin (30.) die Hereingabe von Niklas Häberle ins eigene Tor lenkte. Eryk Müller wählte aus aussichtsreicher Position vor der Pause statt eines Torschusses ein zu ungenaues Abspiel.

SVO belagert Strafraum

Die ersten 20 Minuten nach der Wechsel gehörten eindeutig dem SVO, der den Strafraum der Gäste phasenweise belagerte. Möglichkeiten zum Ausgleich hatten Lukas Niepel bei einem halbhoch angesetzten Schuss, Tim Miller im Strafraum sowie Johannes Fuchs mit einem Freistoß, den Heudorfer über die Latte lenkte.

Die Gäste setzten auf Konter und die saßen. Lukas Stützle (73.) ging nach einem SVO–Ballverlust auf und davon und netzte zum 0:2 ein. Stützle war auch Wegbereiter für Spielertrainer Fabian Beckert, der gegen den geschockten SVO beim 0:3 (75.) ebenso leichtes Spiel hatte, wie beim 0:4 (84.). Stützle traf in der Schlussminute noch krachend den Innenpfosten.

So analysieren die Trainer die Partie

Oliver Kupfahl analysierte: „Ich kann mich nicht an ein Spiel mit so viel eigenen Fehlern erinnern. Wir konnten den Ball selten schnell machen und haben sie zu wenig gefordert. Für uns gilt es nun, diese Partie ganz schnell abzuhaken.“ Fabian Beckert, Spielertrainer der Gäste, meinte nach der Partie: „Für uns ist natürlich alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten. Die für uns kritischen Phasen haben wir gut gelöst.“

Das Spiel im Stenogramm:

SV Ochsenhausen — SV Hohentengen 0:4 (0:1). SVO: Gebhart — Brehm, Miller, Seitz (63. Springer), Martin, Fuchs (83. Dolinski), Wanner, Müller (46. Schad), Niepel (74. Peter), Wiest, Kunz. SVH: Heudorfer — Löffler, Birkler, D. König, Irmler, S. König (79. Koschmieder), Sommer, Kieferle (53. Gebhart), Häberle (70. Metzler), Beckert (87. Kehle), Stützle. Tore: 0:1 Frank Martin (30./ET), 0:2 Lukas Stützle (73.), 0:3, 0:4 Fabian Beckert (75., 84.). SR: Anes Ramic (SC Lehr). Z.: 200.