Ochsenhausen nimmt Punkt im Allgäu mit

Der SV Ochsenhausen hat sich in der Fußball-Landesliga zurückgemeldet. Beim TSV Heimenkirch gelang dem Aufsteiger ein torloses, aber hochverdientes 0:0-Unentschieden. Nächsten Samstag hat der SVO im Duell der Neulinge den noch ungeschlagenen SV Mietingen zu Gast.

„Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung“, fasste Ochsenhausens Interimstrainer Oliver Kupfahl die Partie im Allgäu zusammen. „Vielleicht mit leichten Vorteilen für uns.“ Kupfahl bezog sich dabei auf die drei guten Chancen seiner Mannschaft in Durchgang eins. Eryk Müller und zweimal David Stellmacher konnten den Ball aber nicht im Heimenkircher Kasten unterbringen. „Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann war es die Chancenverwertung“, so Kupfahl.

Schon zur Pause hätten die Gäste durchaus mit 1:0 oder gar höher führen können. Nach dem Seitenwechsel versuchte der TSV, besser in Spiel zu kommen, was auch gelang, ohne sich allerdings zunächst zwingend Torchancen herauszuspielen. Ochsenhausen verteidigte alles gut weg. Es dauerte bis zur 75. Minute, als der Heimenkircher Anhang schon den Torschrei auf den Lippen hatte, Alex Brehm aber noch den Fuß bei einem Schuss im Strafraum dazwischen brachte und so die Führung der Gastgeber verhinderte.

In der Schlussphase der Partie ließen beim SVO auch die Kräfte nach, vermutlich auch der Belastung der vergangenen Woche geschuldet. Dennoch freute sich Oliver Kupfahl über die Leistung seiner Mannschaft. „Wir waren kämpferisch, läuferisch und auch mental auf der Höhe und hätten das Spiel durchaus gewinnen können.“ Ein wenig Enttäuschung über die verlorenen Punkte schwang bei Kupfahl aber schon mit.

TSV Heimenkirch ‐ SV Ochsenhausen 0:0. SVO: Gebhart ‐ Brehm ‐ Müller (57. S. Bek), Seitz, Jansen ‐ Fuchs, Peter, Schad (82. Urbanek), Martin ‐ Stellmacher, Wiest. SR: Nihat Varlioglu (Beimerstetten). Z.: 180.