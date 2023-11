Ochsenhausen leuchtet auch in diesem Jahr

Bald ist es soweit und Waffelduft und Weihnachtsklänge ziehen durch den Ochsenhauser Weihnachtsmarkt. Am Donnerstag, 30. November, um 16 Uhr öffnet das festlich geschmückte Weihnachtsdorf im Schlossbezirk vom Fürstenbau bis zum Fruchtkasten seine Pforten. Vier Tage lang, bis zum 3. Dezember, dürfen sich die Besucher nicht nur auf ein weihnachtliches Bühnenprogramm freuen, auch vielfältige Gaumenfreuden laden zum Genießen ein. Bei den etwa 30 Holzhäuschen wird sicher jeder fündig ‐ Weihnachtsschmuck, Holzspielzeug, Adventsgestecke und vieles mehr erfreuen hier das Gemüt. Zum Tagesausklang um 21 Uhr läuten täglich die Kirchenglocken, die damit zu einem musikalischen Abendgebet in die Klosterkirche einladen.

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung eröffnen Bürgermeister Philipp Bürkle und Oliver Schiele vom örtlichen Gewerbeverein am Donnerstag um 17 Uhr den Weihnachtsmarkt vor dem Fruchtkasten. Begleitet wird diese offizielle Eröffnung durch die Kinder des Katholischen Kindergartens Reinstetten.

Am Freitag startet die Grundschule Ochsenhausen um 16 Uhr mit Adventsliedern den Weihnachtsmarkt, um 17 Uhr folgt der Musikverein Reinstetten mit weihnachtlichen Weisen. Danach lädt die Märchenerzählerin Susanne Danner Groß und Klein in den Fruchtkasten ein. Um 19 Uhr spielt die Bläsergruppe der Stadtkapelle Ochsenhausen auf. Das Musikalische Abendgebet um 21 Uhr wird vom Tritonus-Chor begleitet.

Am Weihnachtsmarktsamstag warten von 10 bis 18 Uhr rund um den Fruchtkasten über zehn Stände der örtlichen Schulen und Vereine auf neugierige Besucher. Dazu lädt die Jugendmusikschule zu ihrer adventlichen Kammermusik in den Fruchtkasten ein. Zum Abschluss lässt um 21 Uhr der Frauenchor „Einklang“ beim musikalischen Abendgebet den Tag ausklingen.

Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt nach dem Gottesdienst mit zwei Darbietungen: zum einen mit dem offenen Adventssingen im Bibliothekssaal der Landesakademie, zum anderen mit swingenden Weihnachtsliedern der Treherzer „Swinging Christmasblowers“ auf der Bühne. Ab 17 Uhr führt beschwingt mit brassigen Tönen die Band BrassmuSIX den Weihnachtsmarkt zu seinem Ende.

Zur Freude aller kleinen und großen Eisenbahnfans bietet das „Öchsle“ auch in diesem Jahr seine beliebten Winterdampffahrten an. Eine Fahrt mit der historischen Museums-Schmalspurbahn ist die wohl romantischste Art, um zum Weihnachtsmarkt zu kommen. Dampfend und schnaubend bringt das Öchsle seine Fahrgäste in rund einstündiger Fahrt von Warthausen nach Ochsenhausen. Reservierungen für Gruppen ab zehn Personen gibt es bei Jana Kolb in der Tourist-Information, Telefon 07352 922026.