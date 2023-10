Ochsenhausen leuchtet auch 2023

Getreu dem Motto „Ochsenhausen leuchtet“ gibt es auch 2023 einen Weihnachtsmarkt im Himmelreich des Barock. Obwohl der angestammte Platz vor der Basilika wegen Baumaßnahmen am angrenzenden Fürstenbau nicht zur Verfügung steht, wollen die Stadt Ochsenhausen und der örtliche Gewerbeverein einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Zwischen dem Torbogen des Klosters und dem Fruchtkasten sollen vom 30. November bis 3. Dezember die Weihnachtshütten aufgebaut werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

„Wir haben in intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten versucht, einen passenden Ort für das Weihnachtsdorf zu finden“, sagt Bürgermeister Philipp Bürkle. Er ist überzeugt, dass es gelingen wird, auch 2023 eine weihnachtliche Atmosphäre im Schlossbezirk zu zaubern. Neben dem Bühnenprogramm gibt es begleitend musikalische Veranstaltungen in der Basilika, in der Landesakademie und im Fruchtkasten.

Zu Änderungen kommt es am Samstag am Tag der Schulen und Vereine: Wegen des begrenzten Platzangebots werden diesmal nur örtliche Schulen und Vereine aus Ochsenhausen oder den Teilorten mit Ständen vertreten sein. Sie können ihr Angebot rund um den Fruchtkasten präsentieren. „Für Privatpersonen und auswärtige Anbieter haben wir keine Kapazitäten frei“, bedauert Bürkle.

Die kleinen Besucher dürfen sich auf den Besuch des Nikolaus freuen oder auf eine Runde mit dem Kinderkarussell. Auch eine Kinderschmiede soll wieder angeboten werden. Für die größeren Besucher gibt es Angebote von Kunsthandwerk bis Kässpätzle.

Wer mit dem Auto anreist, kann sein Fahrzeug auf dem nahen Parkplatz „Kapf“, am Krummbach oder auf dem Parkplatz am Friedhof abstellen. Darüber hinaus werden weitere Parkmöglichkeiten ausgewiesen. „Wir bitten darum, die Autos nur auf den ausgewiesenen Plätzen abzustellen um die Zufahrtstraßen freizuhalten“, sagen Oliver Schiele, Vorsitzender des Gewerbevereins, und Bürgermeister Bürkle. Dankbar sind beide den Vereinen, den Anwohnern und sonstigen Nutzern des Schlossbezirks, die gemeinsam dafür sorgen wollen, dass am ersten Adventswochenende der Weihnachtsstern auf dem Ochsenhauser Klosterberg weithin sichtbar leuchtet.