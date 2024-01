Die deutsche Taekwondo-Elite pilgert am kommenden Wochenende nach Ochsenhausen. Wenn der Verein Ünlübay Taekwondo die Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren und der Jugend A (U18) in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle ausrichtet, werden WM- und Olympia-Teilnehmer am Start sein. Auch heimische Athleten rechnen sich Medaillenchancen aus. Wettkampfbeginn ist am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, jeweils um 9 Uhr.

410 Athleten aus 117 Vereinen aus ganz Deutschland machen sich auf den Weg in den Landkreis Biberach. Hinzu kommen Trainer, Angehörige, Kampfrichter und weitere Offizielle. Abdullah Ünlübay, der bei der Organisation zusammen mit seiner Frau Rezzan die Fäden in der Hand hält, rechnet über beide Wettkampftage verteilt mit etwa 1900 Menschen, die sich in der Halle tummeln werden. „Die Hotels in der Umgebung sind alle voll“, sagt Ünlübay, der Taekwondo-Schulen in Ochsenhausen und Memmingen betreibt.

Auch viele Kampfsportfans aus der Region werden sich die Titelkämpfe nicht entgehen lassen, haben doch Topstars der deutschen Taekwondo-Szene ihr Kommen zugesagt. So wird am Sonntag der Stuttgarter Olympionike Alexander Bachmann in der Altersklasse bis 87 Kilogramm an den Start gehen. Bei den Frauen zählen Ela Aydin und Lorena Brandl zu den absoluten Hochkarätern. Ihnen räumt Ünlübay gute Chancen auf die Olympia-Qualifikation ein.

Wenn am Samstag ab 9 Uhr die Jugendlichen der Jahrgänge 2007 bis 2009 auf die Matten gehen, werden auch drei Kämpfer aus der Region dabei sein. Abdullah Ünlübay schickt zwei Schützlinge ins Rennen, seine Tochter Zekiye Ünlübay und Oliver Belmann. Die 16-jährige Zekiye Ünlübay, als Neunjährige zwischenzeitlich jüngste Schwarzgürtel-Trägerin Deutschlands, tritt in der weiblichen Jugend A in der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm an. Bei den bayerischen Landesmeisterschaften belegte sie zuletzt Rang drei. „Hätte sie da nicht so viele Fehler gemacht, hätte sie locker den ersten Platz holen können“, sagt ihr Vater, der ihr auch am Samstag viel zutraut. In der Vorbereitung auf die Titelkämpfe trainierte Zekiye bis zu sieben Mal in der Woche.

Der 14-jährige Oliver Belmann geht in der Klasse bis 48 Kilogramm an den Start. Auch er belegte bei den bayerischen Meisterschaften im November Rang drei. Obwohl er sich bereits in seinem ersten Kampf an der Hand verletzt hatte, gewann er zwei weitere Duelle, bevor ihn seine Verletzung zur Aufgabe zwang. Die Verletzung stellte sich später als Bruch des rechten Handgelenks heraus. Seit rund drei Wochen ist er jedoch wieder voll im Training und will den Titel holen.

Auch die TG Biberach schickt ein Nachwuchstalent ins Rennen. Lejs Zekic ist mehrfacher Landesmeister und nahm schon an deutschen Meisterschaften teil. Im November wurde der 16-Jährige in Biberach Dritter bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften und tritt in der Jugend A in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm an. Julia Penteker, Vorsitzende der Abteilung Taekwondo, traut dem 16-Jährigen auch in Ochsenhausen einiges zu. „Die Leistungsdichte ist extrem hoch. Deshalb wird es auch etwas aufs Losglück ankommen“, sagt Penteker. Betreut wird Lejs von seinem Vater und TG-Trainer Dragan Zekic.

Es hätte zudem auch noch zwei, drei weitere Kandidaten gegeben, die bei den Titelkämpfen hätten antreten können, sagt Penteker. Bei ihnen habe jedoch die Vorbereitungszeit nicht ausgereicht, um das nötige Wettkampfniveau erreichen zu können. „Es ist schließlich ein Vollkontaktsport und wer nicht voll im Training ist, hat auf der Matte dann auch nichts zu suchen“, sagt Penteker. Die TG-Abteilungsleiterin wird mit ihrer Familie auch vor Ort sein und hat im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel für dieses sportliche Highlight vor der Haustür gerührt.

Rezzan und Abdullah Ünlübay tun alles dafür, damit die hohen Erwartungen an das Wochenende erfüllt werden können. Dabei können sie auf die Unterstützung von 120 Helfern setzen. Los geht es am Freitag um 14.30 Uhr mit dem Aufbau. Um 18 Uhr muss dann alles fertig sein, wenn der Großteil der Athleten zum Wiegen in der Halle erwartet wird. Erst anschließend erfahren die Sportler, wann und gegen wen sie antreten müssen.

An beiden Wettkampftagen geht es zwischen 13 und 14 Uhr in die heiße Phase. Nach den Vorrundenkämpfen werden dann mit Showeffekten die Halbfinals und anschließend die Finalkämpfe eingeläutet, kündigt Abdullah Ünlübay an.

Als Bundeskampfrichterreferent im Bereich Zweikampf bei der Deutschen Taekwondo Union (DTU) hat Abdullah Ünlübay am Wochenende auch die Wettkampfleitung inne und wird den Kampfrichtern auf die Finger schauen. Dabei ist natürlich seine eigene Neutralität gefragt. „Ich werde daher nicht mal meine eigene Tochter betreuen können“, sagt er.

Der Eintritt kostet an beiden Tagen fünf Euro. „Der komplette Erlös aus Eintritt und Verkauf kommt unseren Sportlern zugute“, sagt Abdullah Ünlübay. Die sollen nach den Titelkämpfen mit einheitlichen Trainingsanzügen ausgestattet werden. Wer es am Wochenende nicht in die Halle schafft, kann die Kämpfe im Livestream auf www.dtu.de verfolgen.