Die TTF Liebherr Ochsenhausen stehen im Heimspiel am Fasnetssonntag in der Tischtennis-Bundesliga vor einem Endspiel. Nach zuletzt ungemütlichen Wochen und drei Niederlagen in Folge, muss gegen den SV Werder Bremen unbedingt ein Sieg her, ansonsten rücken die Play-offs, das ausgegebene Saisonziel, in weite Ferne. Dass die Gäste aus dem hohen Norden, die punktgleich mit den TTF sind, vor derselben Ausgangslage stehen, macht die Partie umso brisanter. Spielbeginn in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle ist um 13 Uhr.

Play-off-Zug noch nicht abgefahren

Reihenweise enttäuschte Gesichter waren am vergangenen Samstag nach der bitteren Niederlage gegen den TSV Bad Königshofen auf der Ochsenhauser Bank und auf den Zuschauerrängen zu sehen. Nachvollziehbar, denn das Team von Cheftrainer Yong Fu verspielte in diesem enorm wichtigen Duell eine 2:0-Führung und verlor am Ende knapp im Schlussdoppel.

Statt mit einem Happy End, stand man am Ende also wieder mit leeren Händen da. Noch ist der Zug in Richtung Play-offs jedoch nicht endgültig abgefahren, doch dafür bedarf es ab sofort wieder dringend Erfolgserlebnisse und bereits am Sonntag lautet das Motto: „Verlieren verboten“.

Viele Mitbewerber

Gegen den SV Werder Bremen geht es erneut gegen einen von vielen Mitbewerbern im Kampf um die Play-offs, auch wenn es auf den ersten Blick in der Tabelle nicht so scheint. Als Siebter der Tabelle empfangen die TTF den Tabellenachten. Mit 12:14 Punkten sind beide Mannschaften aktuell gleichauf und haben auf den vierten Platz zwei und auf den dritten Platz vier Punkte Rückstand.

Klar ist deshalb: Der Gewinner am Sonntagmittag wahrt seine Chance nach oben und wird in der Verlosung um die ersten vier Plätze wieder mittendrin sein, während der Verlierer sein Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand haben wird.

Positives Vorzeichen

Personell haben die TTF für dieses Spiel fast denselben Kader wie am vergangenen Spieltag zur Verfügung. Bis auf Hayate Suzuki sind alle Mann an Bord. Positiv ist zudem, dass in dieser Woche kein Spieler auf internationalen Reisen unterwegs war und der volle Fokus auf dem Training und dem Gegner gelegen hat.

Hugo Calderano, Simon Gauzy, Alvaro Robles und Samuel Kulczycki sind nach TTF-Angaben bereit und gewillt, ein anderes Gesicht als zuletzt zu zeigen. Auch Can Akkuzu ist trotz einer anderslautenden Aussage von Präsident Kristijan Pejinovic unter der Woche im SZ-Interview durchaus eine personelle Option für das Spiel.

Auch beim Gegner läuft es nicht rund

Beim Gegner aus Bremen läuft es momentan ebenfalls nicht rund. Mit vier Niederlagen in Folge in der Liga tritt der SV Werder die Reise nach Ochsenhausen an. Nach einer famosen Vorrunde sind die Gäste nach und nach in der Tabelle abgerutscht und müssen am Sonntag ebenfalls gewinnen.

Angeführt wird die Mannschaft vom schwedischen Topstar und Vize-Weltmeister von 2019, Mattias Falck. Des Weiteren wird der Vier-Mann-Kader komplettiert von dem Kasachen Kirill Gerassimenko, dem Paraguayer Marcello Aguirre und dem Rumänen Cristian Pletea.

Das Hinrundenspiel konnten die TTF deutlich mit 3:0 für sich entscheiden, ein Ergebnis, welches die Oberschwaben sicherlich wieder so nehmen würden. Aufgrund der aktuellen Gesamtsituation dürfte dies am Sonntag bedeutend schwerer werden, dennoch blicken die Verantwortlichen zuversichtlich auf das wichtige Duell.

Klare Zielsetzung

„Nach zwei schmerzhaften 2:3-Niederlagen in Folge müssen wir wieder in unsere Spur finden. Hinsichtlich der Play-offs wird es ein schwieriger Weg werden, den wir aber unbedingt gemeinsam bestreiten wollen. Sonntag wartet mit Bremen die nächste Hürde und der nächste starke Gegner auf uns“, sagt Simon Gauzy und fügt hinzu: „Ich spiele derzeit auf einem guten Level und hoffe, dass ich der Mannschaft damit weiterhelfen kann, um unsere gemeinsamen Ziele erreichen zu können.“

„Die Niederlage gegen Bad Königshofen war sehr bitter. Am Sonntag haben wir gegen Bremen die nächste Herausforderung gegen einen direkten Konkurrenten“, blickt TTF-Cheftrainer Yong Fu voraus. „Unsere Mannschaft wird weiterkämpfen, denn in den nächsten Spielen ist noch alles drin. Wir müssen jetzt konzentriert bleiben, gut trainieren und uns vollkommen auf die kommenden Spiele fokussieren.“

Tickets für das Spiel gibt es noch auf der Homepage der TTF (https://ttfo.de/tickets) oder an der Tageskasse in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle. Hallenöffnung ist nach Clubangaben am Sonntag um 12 Uhr. Zudem wird das Spiel auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform von Dyn Sports übertragen.