Norbert Lins besucht Südpack

Nachdem sich bereits im Juni der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Biberach, Josef Rief, zum Thema Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie bei Südpack informierte, war im Juli nun auch Norbert Lins aus gleichem Anlass vor Ort.

Der baden–württembergische CDU–Politiker ist seit 2014 Mitglied im Europäischen Parlament, seit 2019 Vorsitzender des Agrarausschusses und darüber hinaus im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktiv. Im Zentrum der Debatte am Südpack–Hauptsitz in Ochsenhausen standen vor allem die Themen Design for Recycling sowie der Einsatz von Rezyklaten bei der Folienherstellung und das Chemische Recycling als komplementäre Recyclingtechnologie.

Als einer der führenden Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen und als einer der wichtigsten Treiber für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie begrüßt Südpack grundsätzlich den Vorschlag der EU–Kommission für eine Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle. Zugleich mahnt die exportorientierte Unternehmensgruppe aber auch erheblichen Nachbesserungsbedarf bei den verpflichtenden Quoten zum Rezyklateinsatz sowie die Klärung von offenen Fragen und Begrifflichkeiten an.

Nach dem Verständnis von Südpack definiert sich die Kategorisierung der Materialien hinsichtlich ihrer Recyclingfähigkeit auf Basis der innerhalb des europäischen Binnenmarktes verfügbaren Recyclingkapazitäten. „Hier wäre eine rasche Definition des Begriffs ,recyclable at scale’ sowie die Definition der entsprechenden Wertstoffströme Voraussetzung, um weiter zielgerichtet agieren und vor allem in neue Produkte und Technologien investieren zu können“, erklärt Valeska Haux, VP Strategisches Marketing bei Südpack.

Ein weiterer Diskussionspunkt an diesem Tag: Wiederverwendbare Verpackungen lassen sich Stand heute in den von Südpack belieferten Märkten nicht einsetzen. Südpack plädiert daher dafür, dass beim Gesetzgebungsverfahren keine Kannibalisierungseffekte zwischen „wiederverwendbaren“ und „recyclingfähigen“ Verpackungen geschaffen, sondern vielmehr beide Konzepte separat voneinander betrachtet werden.