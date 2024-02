Neue Ochsenhauseer Broschüre hilft beim Planen

Mit einer soeben erschienenen Broschüre hilft die Tourist-Information Ochsenhausen Besuchern beim Planen ihres Urlaubs oder eines Ausflugs. Unter dem Titel „Ihr Tag in Ochsenhausen“ vereint die bunt bebilderte Broschüre im handlichen Format eine Reihe von Vorschlägen für einen Aufenthalt in der Rottumstadt.

Neben Angeboten für größere oder kleinere Gruppen finden auch Alleinreisende eine Palette an Vergnügungsmöglichkeiten. Aufgeführt werden neben den Ausstellungen in der städtischen Galerie im Fruchtkasten auch die zahlreichen Konzerte, die von den Musikfestspielen Schwäbischer Frühling bis zum Musiksommer und den weiteren Veranstaltungen an der Landesakademie für die musizierende Jugend reichen. Selbstverständlich sind auch die vielen Sehenswürdigkeiten Ochsenhausens Teil der Broschüre. Und auch wer sich gerne in der Natur aufhält oder Sport treiben will, findet dazu ebenfalls eine ganze Auswahl an Möglichkeiten.

Damit ist der Urlaubs- und Ausflugsplaner auch für Einheimische oder neu Zugezogene eine willkommene Übersicht an Freizeitaktivitäten. Wer sich für die Broschüre interessiert, kann sie entweder im Internet unter www.tourismus-ochsenhausen.de ansehen oder herunterladen. Außerdem liegt sie im Rathaus und in den Ortsverwaltungen Mittelbuch und Reinstetten zum Mitnehmen bereit. Gerne sendet die Tourist-Information die Broschüre auf Wunsch auch per Post zu. Dazu genügen eine Mail an [email protected] oder ein Anruf unter Telefon 07352 9220-26.