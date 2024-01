Neue Bürgerbroschüre für 2024 ist da

„Ochsenhausen erleben“: Unter diesem Titel gibt die Stadtverwaltung seit einigen Jahren eine neue Informationsbroschüre heraus. Das in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein und dem Bürgerverein OX-21 entstandene Magazin wurde nun für das Jahr 2024 neu aufgelegt und ist soeben erschienen.

Auf genau 100 Seiten enthält die Broschüre alles Wissenswerte über die Stadt: von einem geschichtlichen Abriss über Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote und einem Vereinsverzeichnis bis zu einem Behördenwegweiser und zahlreichen Adressen und Öffnungszeiten. Der jährliche Veranstaltungskalender und der Umweltkalender mit den Müllabfuhrterminen sind ebenfalls Bestandteil des Heftes. Für die Illustration hatte die Stadtverwaltung im Vorfeld einen Fotowettbewerb ausgelobt, der eine große Resonanz fand. So sind nun im neuen Heft zahlreiche Bilder örtlicher Hobbyfotografen abgedruckt.

Die in einer Auflage von 4800 Exemplaren erschienene Bürgerbroschüre für das Jahr 2024 wurde in diesen Tagen an alle Haushalte in Ochsenhausen und den Teilorten kostenlos verteilt. Ferner ist sie bei der Stadtverwaltung erhältlich.

Auch für die nächste Ausgabe hat die Stadtverwaltung wieder einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Wer mit seinen Impressionen über die Stadt in der Broschüre 2025 dabei sein will, kann seine Fotos bis spätestens 30. September 2024 per Mail an [email protected] senden. Als Dankeschön für die Veröffentlichung winkt ein Einkaufsgutschein.