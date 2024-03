Seelsorgeeinheit St. Benedikt nimmt Abschied von Pfarrer Boos

Die Seelsorgeeinheit St. Benedikt hat am vergangenen Sonntag in der Basilika St. Georg von ihrem unerwartet verstorbenen Pfarrer Jochen Boos Abschied genommen.

Freud und Leid liegen oft nah beieinander - das mussten die Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit St. Benedikt innerhalb von nur vier Monaten schmerzlich erfahren. Voller Freude wurde Ende November, dem Christkönigssonntag, in einer voll besetzten Basilika die Investitur von Pfarrer Boos mit einem Festakt gefeiert. 16 Monate Vakanz waren endlich vorüber: alle Zeichen standen auf Neuanfang.

Abschied am Palmsonntag

Am Palmsonntag feierten morgens zahlreiche Familien und Erstkommunionskinder mit ihren farbenfrohen Palmen den Einzug Jesu in Jerusalem. Nachmittags war die Basilika wieder bis zur letzten Bank besetzt - nun aber zu einem traurigen Anlass. Die Palmen schmückten den Altarbereich. Davor stand der Sarg von Pfarrer Boos, auf dem seine Stola, der Kelch, die Hostienschale und die Heilige Schrift lagen. Daneben sein schwarz gerahmtes Bild mit Blumen, dem Grabkreuz und der Osterkerze. Mehrere Konzelebranten aus den Dekanaten Biberach, Aalen und Ehingen-Ulm, Familie, Freunde, Wegbegleiter und Gemeindemitglieder waren zusammengekommen, um das Requiem unter der Leitung von Dekan Stefan Ruf aus Biberach, Dekan Ulrich Kloos aus Ehingen-Ulm und Pfarrvikar Joel aus Ochsenhausen zu feiern und Abschied zu nehmen.

In seiner Begrüßung erinnerte Pfarrer Joel daran, dass alle Christen aus dem Glauben heraus leben, dass der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Lebens ist. „Das schenkt uns Trost und Zuversicht in schweren Stunden wie diesen.“

Brief für langjährigen Freund

Dekan Kloos war ein guter Freund von Jochen Boos. Viel Zeit hatten sie zusammen verbracht, auf ihren Reisen zu heiligen Stätten oder in der Heimat beim gemeinsamen Essen. Er hatte seinem verstorbenen Freund einen Abschiedsbrief geschrieben, den er den Anwesenden vorlas: „Lieber Jochen, du hast dich immer ganz gegeben, egal, was du angepackt hast. Du hast viel bewirkt und gewirkt. Deine Kreativität brachte immer wieder neue Ideen hervor.“

Die Liebe zur Kunst hatte beide besonders verbunden. Kloos zeigte einen Kunstdruck von Salvador Dali, welcher Boos ihm einmal zum gemeinsamen Essen mitgebracht hatte. Es zeigt die Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl und damit verbunden die Liebe Jesu und des Vaters. „Jochen, du warst ein zutiefst menschlicher Pfarrer. Du darfst wissen: Du bist in den Herzen von ganz vielen - auch über den Tod hinaus! Dort oben im Himmel gibt es keine Krankheiten und Mühsal mehr. So geben wir dich traurig, aber auch dankbar zurück in Gottes liebende Hände.“

Fassungslosigkeit über plötzlichen Tod

Stellvertretend für die Seelsorgeeinheit brachte Klaus Weckemann, gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats Ochsenhausen, im Nachruf seine Trauer und Fassungslosigkeit über den plötzlichen Tod von Boos zum Ausdruck. „Trotz der kurzen Zeit, hatte sich schon eine enge Bindung zwischen Pfarrer Jochen Boos und der Kirchengemeinde mit ihren Gremien gebildet. Er hatte für jeden ein offenes Ohr und stellte viele Fragen zur Vergangenheit, aber auch, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Jochen Boos war von Beginn an voller Tatendrang. In den verschiedenen Gremien entwickelten wir Ideen und Visionen, wie wir die Seelsorgeeinheit in die Zukunft führen wollten.“

Trotz seines Augenleidens habe er versucht möglichst viele Termine wahrzunehmen und die zukünftigen Ereignisse zu planen. „Und dann, auf einen Schlag, war alles vorbei und Todesstille machte sich breit. Wir werden Sie, Herr Pfarrer Jochen Boos, in unserem Herzen bewahren.“ Seine warme, herzliche und menschlich Art sei stets eine gute Basis der Zusammenarbeit gewesen. „Wir werden Ihre Gedanken und Visionen weitertragen. Lieber Jochen Boos, ruhe in Frieden!“

Menschen nehmen Abschied am Sarg

Dekan Ruf erzählte zum Abschluss des Requiems von seinem letzten Telefonat mit Boos: „Er sagte zu mir: Was glaubst du, wenn ich wieder richtig sehen kann, blüht unsere wunderschöne oberschwäbische Natur? Darauf hatte er sich so gefreut. Nun schaut er ins Paradies. Danke für die kurze Zeit, die wir gemeinsam verbringen durften.“

Beim Salve Maria bildeten alle Geistlichen einen Kreis um den Sarg. Dekan Ruf segnete ihn mit Weihrauch. Im Anschluss hatten alle die Gelegenheit, sich persönlich am Sarg von Pfarrer Boos zu verabschieden.

Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis in seiner Heimat Baienfurt stattfinden.