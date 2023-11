Nach der Pause platzt der Knoten

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga sein letztes Heimspiel im Fußballjahr 2023 gegen Mitaufsteiger TSV Harthausen/Scher mit 4:0 (0:0) gewonnen. Nach einer torlosen ersten Hälfte steigerten sich die Rottumstädter und erzielten noch vier Tore. Mit seinem dritten Saisonsieg machte der SVO in der Tabelle einen Sprung um drei Plätze auf Rang zwölf.

Beim SVO stand der A-Jugendliche Julian Miehle zwischen den Pfosten und hielt in der gesamten Spielzeit fehlerfrei. Der ins Team zurückgekehrte Rico Peter agierte stark in der Viererkette. Zur Chronologie einer Partie, die in Halbzeit eins herzlich wenig zu bieten hatte: Beide Teams spielten mit sehr viel Einsatz, rieben sich aber in zahlreichen Zwei- und Luftkämpfen im Mittelfeld auf.

Torannäherungen gab es auf Gästeseite nur durch einen Flachschuss von Tobias Gratz, bei dem Julian Miehle auf dem Posten war und auf SVO-Seite bei einem Distanzschuss durch David Stellmacher, der TSV-Keeper Dominik Kosic vor kein Problem stellte. In den tornahen Raum kamen beide Teams bis zur Pause nicht, was aber auch an gut funktionierenden Abwehrketten lag.

Und dann kam nach dem Wechsel eben jene 50. Minute, die dem Spiel dann einen ganz anderen Charakter gab. Nach einer Ecke von Eryk Müller köpfte SVO-Kapitän Alexander Brehm im Nachgang gegen eine inaktive TSV-Abwehr zum 1:0 ein. Müller setzte kurz später einen Freistoß an den Außenpfosten. Als Kosic einen harten Distanzschuss von David Stellmacher nicht fixieren konnte, war Christian Wiest (61.) zur Stelle und drosch zum 2:0 und seinem überfälligen ersten Saisontreffer ein.

Ein Treffer des TSV fand wegen Abseits keine Anerkennung, der Rest der Partie gehörte dem SVO. Nach Querpass von Wiest in den Lauf schloss Eryk Müller (76.) flach und kaltschnäuzig aus 16 Metern zum 3:0 ab. Auf ein gutes Solo von Müller legte Konrad Licht für Daniel Kunz (80.) auf, der mit seinem sechsten Saisontor auf 4:0 stellte.

Am Ende ein verdienter Erfolg des SVO, den Gäste-Teammanager Ernst Nawottnig nach der Partie neidlos anerkannte: „In Hälfte eins war es ein typisches Spiel von zwei Kellerkindern. Wir mussten in der Halbzeit verletzungsbedingt die Abwehr umbauen. Der SVO war einen Tick gieriger und hat auf für uns ungewohntem Kunstrasen verdient gewonnen.“

SVO-Interimscoach Eberson Bortolino sagte nach dem Spiel: „Wir hatten eine schwierige erste Hälfte. In der Pause haben wir die Mannschaft zu mehr Torschüssen und Risiko ermuntert, es hat sich ausbezahlt. Türöffner für den wichtigen Sieg war natürlich das 1:0, dann hat die Mannschaft einige gute Spielzüge gezeigt und befreit aufgespielt.“

Im letzten Spiel des Jahres tritt der SVO am Samstag, 25. November, beim TSV Straßberg an (Anpfiff 14.30 Uhr).

SV Ochsenhausen ‐ TSV Harthausen/Scher 4:0 (0:0). SVO: Miehle ‐ Brehm, S. Bek (76. Urbanek), Seitz, Peter, Fuchs, (80. Jansen), Wohnhaas (87. C. Bek), Müller, Wanner, Stellmacher (71. Kunz), Wiest (80. Licht). Tore: 1:0 Alexander Brehm (50.), 2:0 Christian Wiest (61.), 3:0 Eryk Müller (76.), 4:0 Daniel Kunz (80.). SR: Svenja Neugebauer (FV Langenargen). Z.: 200.