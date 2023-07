Musiksommer mit Orgelkonzerten in der Basilika

Die Orgelkonzerte der International Summer Academy of Music (ISAM) sind zugleich Teil des Orgelsommers Ochsenhausen. Ihre klingenden Konzerttitel wie Epochale Kontraste, Contrapunctus oder „beziehung–s-weise“ versprechen spannende Musikerlebnisse mit bedeutenden Organisten.

Am Dienstag, 25. Juli, 19 Uhr, ist mit Jeremy Joseph einer der ISAM–Dozenten in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen zu hören. Jeremy Joseph lehrt in Wien an der Musikhochschule. In seinem Konzert mit dem Titel Contrapunctus erklingen Werke der Barockmeister Georg Muffat und J.S. Bach und damit Werke, die in die Zeit der Gablerorgel fallen

Am Freitag, 28. Juli, 19 Uhr, konzertieren die ISAM–Dozentinnen und -Dozenten Marie Esslova gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Essl an der Gablerorgel in der Basilika unter dem Titel „beziehung–s-weise“. Marie Esslova unterrichtet am Konservatorium Budweis, Jürgen Essl an der Musikhochschule Stuttgart. In ihrem Konzert verweben sie Werke von J.S. Bach, D. Buxtehude und P. Hindemith mit eigenen Improvisationen.