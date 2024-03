Darauf ist seit Jahren Verlass: Bei der Vergabe des Bruno-Frey-Preises der Landesakademie Ochsenhausen gibt es im Bibliothekssaal musikalische Spitzenleistungen zu hören. Entsprechend groß war der Publikumsandrang auf das Konzert, bei dem hoch begabte Nachwuchskünstler - zwei Solisten, ein Duo und ein Ensemble - für ihre herausragenden Leistungen mit Preisgeldern von insgesamt 25.000 Euro belohnt wurden.

Die ebenso großartige wie großherzige Förderung hochkarätiger Musiker, Musikerinnen und Ensembles durch die Bruno-Frey-Stiftung erfolgt seit 1993. Potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten werden in den jeweiligen Abschlusskonzerten der Akademiekurse von Direktor und Dozenten gesichtet und gegen Ende des Jahres vom Stiftungsvorstand festgelegt.

Akademiedirektor Klaus K. Weigele würdigte Bruno Freys Idee, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, als ein großartiges Beispiel gesellschaftlichen Engagements. Neu sei der Beschluss der Stiftung, neben solchen Spitzenbegabungen, die am Ende ihrer Ausbildung oder bereits am Start ihrer Berufslaufbahn stehen, auch den ganz jungen Nachwuchs mit einem Förderpreis zu unterstützen.

Davon profitierte in diesem Jahr die 15 Jahre junge rumänische Pianistin Inya Cutova. Nach einer soliden Interpretation von Bachs Präludium und Fuge h-moll überzeugte sie in zwei Sätzen aus Chopins b-Moll-Sonate besonders im Scherzo durch plastische Farbwechsel vom finsteren es-Moll der Rahmenteile zum samtenen Ges-Dur des Trios mit Nocturno-Charakter. Virtuos gelang ihr die mit „Presto con fuoco“ überschriebene „Torrent-Etüde“ op.10 Nr. 4 des Komponisten, mit reibungslosen Übergaben der rasenden Sechzehntel-Skalen von einer Hand in die andere. Bei der Preisvergabe wurden ihr 2000 Euro zugesprochen.

Auftakt und Schluss des Konzertabends lagen in den Händen des aus China stammenden Klavierduos Amy und Rainie Shi, das nach dem Studium in den USA vor Kurzem noch ein Konzertexamen im Fach Klavierduo an der Hochschule Rostock nachlegte. Schon der Auftritt der beiden Künstlerinnen war bemerkenswert: Zwillinge, von der Frisur bis zu den Schuhen im gleichen Outfit, mit identischen Bewegungsmustern, etwa bei Auftakten. Manchmal glaubte man, ein Spiegelbild der jeweils gegenübersitzenden Partnerin zu sehen. Diese äußere Übereinstimmung wurde hörbar in absolut perfektem Zusammenspiel - schon zu Beginn in Mozarts Zauberflöten-Ouvertüre, die in der Bearbeitung Busonis etwas pompös daherkam, besonders aber im fulminanten Konzertfinale, Ravels „Rapsodie espagnole“. Die beiden präsentierten klangsinnlich, lebendig und rhythmisch präzise eine Reise nach Andalusien oder ins Baskenland und wurden mit einem Preis von 8000 Euro belohnt.

Was für ein wunderbares Instrument die Oboe ist, wurde einem wieder einmal bewusst beim Auftritt des in Moskau geborenen Leonid Surkov, der auf der ersten Station seiner Berufskarriere seit Kurzem als Solo-Oboist am Theater St. Gallen engagiert ist. Vom ersten Ton von Robert Schumanns Adagio und Allegro op. 70 zog sein Klang das Publikum in seinen Bann: Süß, nie angestrengt, mit einer großen Palette an Farben und dynamischen Abstufungen, zelebrierte er die beiden Sätze und Pavel Haas’ Suite op. 17 und durfte sich über 5000 Euro freuen.

Eine Schau war der Ensembleauftritt von fünf Cellistinnen und Cellisten der Musikuniversität Wien mit ihrem Professor Reinhard Latzko in zweierlei Hinsicht: zum einen natürlich musikalisch. Fabelhaft, wie das Sextett etwa den Anfang von Wagners Lohengrin-Ouvertüre zauberte, im Original für achtfach geteilte Violinen, Flöte und Oboe geschrieben: Saubere Intonation bis in höchste Lagen, differenziertes Vibrato und betörender Klang bei den Solostellen. Schuberts bekannter Militärmarsch D-Dur D 733 geriet zum Bravourstück mit Schmäh, musikantischer Strich-Einrichtung und wunderbar zusammen empfundenen Übergängen. Zum anderen strahlten die sechs eine unglaubliche Spielfreude aus. Es war schon ein pures Vergnügen zuzuschauen - fast hätte man den „Ton wegdrehen“ können.

Zwei Hits aus den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, „Nur nicht aus Liebe weinen“ und „Mein Gorilla hat ne Villa im Zoo“, brachten die Stimmung im Publikum zum Kochen, 10.000 Euro Bruno-Frey-Preis optimierten sicherlich noch die gute Laune des Ensembles. Was für ein schönes Preisträgerkonzert.