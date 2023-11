Musikalische Abendgebete und Mitsingprojekt in Ochsenhausen

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes Ochsenhausen finden wieder drei musikalisch gestaltete Abendgebete statt, die jeweils um 21 Uhr in der Basilika St. Georg beginnen. Das erste Abendgebet am Donnerstag, 30. November, gestalten die Rottumtaler Alphornbläser. Mit weichen Klängen der alpenländischen Instrumente stimmen die sieben Bläserinnen und Bläser unter Leitung von Hubert Wiest die Zuhörer auf den Advent ein. Am Freitag, 1. Dezember, ist der Tritonus-Chor zu Gast in der Basilika. Der Chor unter Leitung von Klaus Brecht singt adventliche Musik alter und neuerer Komponisten, auch die Zuhörer dürfen mitsingen. Am Samstag, 2. Dezember, singt der Frauenchor „Einklang“ aus Ochsenhausen unter Leitung von Simone Salzer. Ergänzt wird die Musik durch Texte, die Zuhörer auf den Advent hin einstimmen. Am Keyboard begleitet Thomas Fischer den Chor. Am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr singt der Basilikachor weihnachtliche Chorsätze und Lieder alter Meister, Projektsängerinnen und -sänger sind wieder willkommen. Die Proben beginnen am 1. Dezember im Gemeindehaus, Anmeldung und Probenzeiten per Mail an [email protected]