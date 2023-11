Martinimarkt am 13. November in Ochsenhausen

Die Reihe der Jahrmärkte in Ochsenhausen findet am 13. November mit dem Martinimarkt ihren Abschluss. In der Rottumstadt gibt es vier Jahrmärkte, der Martinimarkt ist der letzte im Jahr. „Der Martinimarkt war früher vor allem für die bäuerliche Bevölkerung ein wichtiger Termin im Jahreslauf“, so Marktmeister Ernst Zobel. „An diesem Tag wurden Knechte und Mägde gekündigt, sie wurden ausgezahlt oder neu eingestellt und bekamen dann ein Handgeld.“ Besucher haben die Gelegenheit, sich an Ständen mit Waren einzudecken. „Wir freuen uns, für die Verkäufer eine Möglichkeit zu schaffen, damit sie ihre Waren anbieten können“, sagt Bürgermeister Philipp Bürkle. Von 8 bis 18 Uhr werden Lederwaren, Textilien, Kurzwaren und vieles mehr angeboten. Auch Stände für Essen und Trinken gibt es. Zobel achtet darauf, dass jeder Stand seinen angestammten Platz hat. „Nach der Winterpause starten wir dann im neuen Jahr wieder mit dem Lichtmessmarkt“, so der Marktmeister.