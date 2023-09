Ochsenhausen

Lins beklagt fehlende Lobby des ländlichen Raums

Ochsenhausen

Der Europaabgeordnete Norbert Lins (CDU) übte bei einem Vortrag auf seiner Sommertour in Ochsenhausen viel Kritik an der Bundesregierung. (Foto: Michael Mader )

Im Juni nächsten Jahres sind nicht nur Kommunalwahlen, sondern es wird auch in Europa gewählt. Wiedergewählt werden will von den Menschen in Oberschwaben dabei Norbert Lins aus Pfullendorf, der seit 2014 für die CDU im Europaparlament sitzt.

Veröffentlicht: 05.09.2023, 12:00 Von: Michael Mader