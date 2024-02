Landesligist SV Ochsenhausen siegt im letzten Testspiel

Der Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen hat das letzte Testspiel der Vorbereitung auf dem heimischen Kunstrasen mit 3:0 (3:0) gegen den A-II-Ligisten FC Mittelbiberach gewonnen.

Die SVO-Tore erzielten Max Wanner (15.), Daniel Kunz (25.) und Luca Giorno (35.).

Am kommenden Sonntag, (Anstoß: 15 Uhr) startet der SVO mit dem Nacholspiel beim TSV Straßberg in die Restrunde in der Landesliga IV.

Die nächsten Testpieltermine der Riß-Landesligisten:

SV Mietingen - SV Vogt (Sonntag, 15 Uhr),

SGM Aufheim-Holzschwang - FV Olympia Laupheim (Samstag, 15 Uhr),

SV Sulmetingen - TSV Neu-Ulm (Freitag, 19 Uhr, Kunstrasenplatz in Laupheim).