Kurs in Ochsenhausen zu Warn- und Notfallapps

Im Notfall kann das Smartphone nützlich sein und sogar Leben retten. Die beiden Digitalmentoren Kurt Bitterle und Roman Bentele bieten dazu am Montag, 4. März, 17 bis 18.30 Uhr, im Rathaus in Ochsenhausen einen kostenlosen Kurs rund um die Warn- und Notfallapps „Nina“ und „Nora“ an. Dies teilt die Stadtverwaltung Ochsenhausen mit.

Mit der Warn-App „Nina“ erhalten die Nutzer wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einen Großbrand. Ebenso werden Unwetterwarnungen und Hochwasserinformationen ortsbezogen und unmittelbar ausgespielt.

Die Notruf-App „Nora“ dient der Notfallverständigung. Mit ihr erreicht man deutschlandweit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Bei Bedarf auch ohne sprechen zu müssen und mit automatischer Standortübermittlung.

Wer mehr zu diesem Thema wissen will, ist zu der Veranstaltung am 4. März eingeladen. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich bei Anne Löhnert unter Telefon 07352/990-36 oder per Mail an [email protected].