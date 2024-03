Der SV Ochsenhausen hat in der Landesliga sein erstes Heimspiel im Fußballjahr 2024 gegen den FC Mengen mit 1:0 (0:0) gewonnen. Grundstein für den am Ende verdienten vierten Saisonsieg war einmal mehr eine starke Abwehrreihe, die jahresübergreifend zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer blieb.

Gefühlvoller Schlenzer landet am Pfosten

Ochsenhausens Trainer Dino Steiert hatte schon im Vorfeld der Partie angedeutet, dass man den Gegner hoch und mutig anlaufen werde. Seine Mannschaft setzte diesen Matchplan bei frühlingshaften Temperaturen von Beginn an gut um. Marcel Schad (6.) hatte mit einem zu hoch angesetzten Dropkick die erste Torannäherung für die Rottumstädter, die dann zehn Minuten später den Torjubel auf den Lippen hatten. Eryk Müller fing einen Ball im Spielaufbau der Gäste ab und setzte die Kugel mit einem gefühlvollen Schlenzer an den Pfosten, den Nachschuss jagte Schad über den Kasten.

Im Gegenzug wäre Frank Martin fast ein Eigentor unterlaufen, der SVO-Kapitän bügelte den Lapsus aber gut aus. Aus dem Spiel heraus gelang den Gästen bis auf einen Schuss von Max Schuler, der knapp sein Ziel verfehlte, sehr wenig. Deutlich mehr Torgefahr strahlte bis zur Pause der SVO aus, für den Müller nach guter Flanke von Schad einen Schritt zu spät kam und dann wiederum Marcel Schad nach guter Ballstaffette mit Daniel Kunz an Keeper Tamino Eisele scheiterte.

Bachhofer vergibt beste FCM-Chance

Mit der Einwechslung von Lasse Trenkmann nach der Pause bauten die Gäste etwas mehr Druck auf, Torgefahr ging jedoch vorwiegend vom SVO aus. Nach Querpass von Max Wanner zwang Daniel Kunz Eisele zu einer Glanzparade, Eryk Müller zielte nach Schnittstellenpass von Wanner flach daneben. Die beste Möglichkeit für Mengen vergab David Bachhofer freistehend vor dem Ochsenhauser Kasten.

Entschlossen zum 1:0

Marcel Schad (60.) setzte für den SVO eine Volleyabnahme knapp neben das Tor, drei Eckbälle in Serie brachten für die Schwarz-Gelben nichts ein. Und dann kam er doch, der ersehnte SVO-Treffer. Daniel Kunz erkämpfte beim Klärungsversuch eines Gästeinnenverteidigers die Kugel und schob entschlossen zum umjubelten 1:0 ein (84.).

Das sagen die Trainer

SVO-Coach Dino Steiert war nach der Partie erleichtert: „Es war klar, dass es eine harte Nuss wird. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und auch mehr Torchancen erspielt, darum ist der Sieg aus meiner Sicht auch verdient. Ich freue mich für unseren jungen Torwart Julian Miehle, der wieder ohne Gegentor geblieben ist.“

Mengens Coach Mario Slawig konnte der Partie und der zweiten Niederlage seines Teams in Folge wenig Gutes abgewinnen. „Wenn man gegen eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht, nicht besser Fußball spielt, wird es schwierig“, sagte er. „Im letzten Drittel waren wir heute nicht gut.“

Die Statistik zum Spiel:

SV Ochsenhausen - FC Mengen 1:0 (0:0). SVO: Miehle - Brehm, Martin, Peter, S. Bek, Fuchs, Niepel (90. Urbanek), Wanner, Schad, Kunz, Müller. FCM: Eisele - Renger, Ivanesic, Nörz, Varady (46. Trenkmann), Schuler, Schlude, Hayn (86. Dehne), Hartl, A. Klotz, Bachhofer. Tor: 1:0 Daniel Kunz (84.) SR: Max Angenendt (Asch-Sonderbuch). Z.: 220.