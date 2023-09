Der Solo-Musiker Samuel Anthes tritt am Freitag, 22. September, im Café Crumbles in Ochsenhausen auf. Anthes bestritt als Solokünstler bereits rund 300 Konzerte in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Highlights waren dabei sein Auftritt bei „Inas Nacht“ (ARD), Konzerte in der Frauenkirche Dresden oder der Support auf der Deutschlandtour von der schotten Kultband „Runrig“. Der Auftritt beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.