Klavierkonzerte in Ochsenhausen

Am Samstag, 22. Juli, wird die internationale Sommerakademie (ISAM) mit einem Klavierabend eröffnet. Wie die Landesmusikakademie mitteilt, findet die Veranstaltung im Bibliothekssaal in Ochsenhausen statt und beginnt um 19 Uhr.

Der aus Tver in Russland stammende Pianist Denis Burstein wird auftreten. In seinem Repertoire sind alle wichtigen Stile und Schulen der Klaviermusik vertreten. Der Eintritt ist frei. Plätze können unter www.landesakademie–ochsenhausen.de reserviert werden.

Im Juli und August finden weitere Klavierkonzerte statt. Am Mittwoch, 26. Juli, um 19.30 Uhr wird das Preisträgerkonzert des 10. Siegfried–Weishaupt–Klavierwettbewerbs mit Dmytro Semykras auf der kleinen Bühne in Schwendi veranstaltet.

Am Dienstag, 1. August, findet um 19 Uhr ein Klavierabend mit Yaron Rosenthal statt. In der Basilika St. Georg und im Bibliothekssaal in Ochsenhausen werden am Donnerstag, 3. August, die Preisträgerinnen und Preisträgern der ISAM–Wettbewerbe 2023 spielen.