Klavierkammermusik mit dem Duo Stenzl

Das Klavierduo Stenzl tritt am Samstag, 9. September, im Bibliothekssaal Ochsenhausen auf. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, wie die Landesakademie Ochsenhausen mitteilt. Die Klavierkammermusik des bekannten Duos Stenzl hat in diesem Jahr den Schwerpunkt Johannes Brahms, der vor 190 Jahren in Hamburg zur Welt kam. Im Mittelpunkt des Abends steht die Sonate für zwei Klaviere (f–Moll, op. 34b), ein großartiges, kraftstrotzendes Werk, welches den Höhepunkt im Schaffen des jungen Johannes Brahms darstellt. Lange Zeit vernachlässigt zählt es heute zu den einschlägigen Werken der Klavierkammermusik.

Die beiden Brüder Hans–Peter und Volker Stenzl zählen zu den besten Klavierduos der Welt und sind die „Stillen Stars der internationalen Klavierduo–Szene“, schreibt die Landesakademie. Die Brüder würden auswendig spielen und mittlerweile so frei wie ein Solist mit vier Händen. Der Eintritt ist frei. Es wird empfohlen, Plätze zu reservieren unter www.landesakademie–ochsenhausen.de.