Klavierabend mit Konrad Elser im Bibliothekssaal

Die Landesakademie Baden-Württemberg veranstaltet einen Klavierabend mit Konrad Elser am Dienstag, 2. April, im Bibliothekssaal Ochsenhausen. Beginn ist um 19 Uhr.

Der in Schwäbisch Gmünd geborene Pianist studierte an der Musikhochschule Stuttgart bei Prof. Paul Buck, Prof. Andrzej Jasinski und Prof. Oleg Maisenberg, der ihm bereits während des Studiums seine Assistenz anvertraute. Elser war Schüler von Martha Argerich in Genf und besuchte Meisterkurse unter anderem bei Lew Vlasenko, Jörg Demus und Nikita Magaloff. Konrad Elser erhielt Preise und Auszeichnungen bei zahlreichen Wettbewerben.

Im Programm am Klavierabend im Bibliothekssaal sind Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Robert Schumann und Franz Liszt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.