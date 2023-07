Ochsenhausen

Klavierabend mit Denis Burstein eröffnet Summer Academy

Ochsenhausen

Der Pianist Denis Burstein spielte zum Auftakt der 18. International Summer Academy of Music ISAM an der Landesakademie Ochsenhausen. (Foto: Landesakademie )

Der Klavierabend am Samstagabend im Biblothekssaal Ochsenhausen hat die 18. International Summer Academy of Music ISAM an der Landesakademie eröffnet.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 22:53 Von: sz