Klavierabend im Ummendorfer Schloss

Am Mittwoch, 2. August, um 20 Uhr ist wieder einmal die Landesakademie Ochsenhausen in Kooperation mit der ISAM (Internationale Sommerakademie für Musik) zu Gast im Ummendorfer Schloss. Das teilt der Kulturkreis Ummendorf mit. Geplant ist ein Klavierabend, dargeboten von jungen, erfolgreichen Interpreten, wie Sofiia Dubii aus der Ukraine. Sofiia Dubii ist Preisträgerin des Weishaupt–Klavierwettbewerbs 2022. Sie spielt an diesem Abend Werke von Brahms, Rachmaninow, Beethoven, Scarlatti, Shamo und Schumann. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.