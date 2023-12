Klassenerhalt ist weiter das Ziel des SV Ochsenhausen

Mit elf Punkten (17:31 Tore) steht der SV Ochsenhausen nach bisher 14 Hinrundenspielen in der Fußball-Landesliga zur Winterpause da. Damit belegt der Aufsteiger als Zwölfter aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz.

Äußere Faktoren beeinflussen Hinrunde

Hinter dem SVO liegt bislang keine einfache Runde, die auch von äußeren Faktoren beeinflusst wurde. Der neue Chefcoach Dino Steiert leitete im August nur anderthalb Wochen das Training, seither fiel er aus gesundheitlichen Gründen aus. „Das haben wir frühzeitig gewusst und konnten reagieren. Es war dennoch schon eine Schwächung für uns, auch wenn Oliver Kupfahl und Eberson Bortolini als Interimstrainer einen sehr guten Job gemacht haben. Sie standen immer im Austausch mit Dino“, sagt SVO-Abteilungsleiter Albrecht Biechele.

Ende September mussten die SVO-Kicker den Unfalltod eines Mitspielers verkraften. „Das war ein sehr großer Schicksalsschlag, mit dem die Mannschaft menschlich sehr gut umgegangen ist. Trotzdem ist der Spieler nach wie vor menschlich wie sportlich ein großer Verlust“, so Biechele.

Zwei schlechte Spiele

Hinzu kamen während der Runde noch zeitweise die Ausfälle von Stefan Bek, Marcel Schad und Johannes Fuchs (verletzungsbedingt) sowie von Lukas Niepel (krankheitsbedingt). „Wir haben dennoch insgesamt nur bei den Spielen in Balingen (0:7, Anm. der Redaktion) und gegen Hohentengen (0:4) schlecht ausgesehen“, analysiert der SVO-Abteilungsleiter.

„Andererseits haben wir 0:0 gegen Mietingen gespielt und in Heimenkirch gepunktet. Auch in allen anderen Spielen waren wir relativ gleichwertig und haben gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können.“

Ein großes Manko

Mit der bisherigen Ausbeute von elf Punkten sei man aber nicht zufrieden. „Es hätten durchaus fünf bis sechs Punkte mehr sein dürfen“, so Biechele. „Das große Manko ist bisher die Chancenverwertung, die muss deutlich besser werden. Defensiv gilt es zudem wieder zu alter Stabilität zu kommen.“

Der Klassenerhalt ist laut dem 52-Jährigen weiter das Ziel. „Ich bin auch optimistisch, dass wir den erreichen können. Dafür gilt es, eine gute Vorbereitung zu absolvieren.“

Neue Nummer eins

Offizieller Trainingsauftakt, mit Dino Steiert als Chefcoach und Eberson Bortolini als Co-Trainer, wird am 24. Januar sein. Dabei wird Stammkeeper Julian Gebhart (künftig FV Biberach/SZ berichtete) fehlen. „Er ist ein großer Verlust. Er war bisher ein starker Rückhalt, auch ein Garant für den Aufstieg. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, sagt der SVO-Abteilungsleiter.

Als künftige Nummer eins werde der bisherige A-Jugend- und Ersatzkeeper Julian Miehle das Vertrauen erhalten. „Wir sind auch noch auf der Suche nach einem erfahrenen Keeper als Backup, was in der Winterpause sehr schwierig ist.“

Zugang in der Offensive

Mit Offensivspieler Berkan Dalkiran (18) gibt es einen Zugang. „Er trainiert schon seit Oktober mit und ist ab 1. Januar spielberechtigt. Zuletzt hat er für den FC Memmingen II in der A-Jugend gespielt“, so Biechele. „Nach weiteren Zugängen schauen wir uns nicht aktiv um. Nach jetzigem Stand werden auch Thilo Denzel und Andreas Kaiser weiter leider nicht zur Verfügung stehen, die eine Fußballpause machen.“

Marcel Schad (nach Knöchelverletzung) kehre derweil zum Trainingsauftakt zurück. Zuvor tritt der SVO noch bei der Hallenkreismeisterschaft (5. bis 7. Januar) in Biberach an.