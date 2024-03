Kirchenmusik in der Basilika Ochsenhausen

Die Feier des Leidens und Sterbens am Karfreitag, 29. März, um 15 Uhr wird vom Chor der Basilika St. Georg mit Gesängen aus Taize mitgestaltet. Die Solopartien übernimmt Theresia Steinle. Zur Feier der Osternacht (30. März) erklingt um 20 Uhr festliche Barockmusik für Trompete und Orgel von M. A. Charpentier, Antonio Vivaldi und Henry Purcell mit dem Solotrompeter Timo Bossler. Am Ostersonntag, 31. März, 10 Uhr, erklingt in der Basilika die Missa in C von Johann Ernst Eberlin für Chor, Soli und Orchester. Die Solopartien singen Julia Dominique (Sopran), Eva Kappler (Alt), Thomas Ströbele (Tenor) und Uwe Untermarzoner (Baß). Das Orchester der Basilika musiziert die Kirchensonate in D von Wolfgang Amadeus Mozart, an den Orgeln spielt Ludwig Kibler, die Leitung hat DKM Thomas Fischer.

Für Liebhaber englischer Kathedralmusik mit romantischen Harmonien gibt es nach Ostern ein neues Chorprojekt mit der Messe in G von Christopher Tambling. Diese Messe wurde von dem englischen Komponisten vor elf Jahren anlässlich eines Kompositionsauftrags für die St.-Cyriakus-Kirche in Schwäbisch Gmünd-Bettringen komponiert und sollte alle musikalischen Kräfte inklusive der singenden Gemeinde vereinen. Mit drei geteilten Proben und einer Tuttiprobe (Beginn am 5. April) freut sich der Basilikachor über begeisterte Projektsänger. Info und Anmeldung bei DKM Thomas Fischer, Telefon 07352/911615 oder Mail [email protected].