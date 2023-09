Ochsenhausen

Kinderchor SingSalasing sowie zum Jugendchor VoiceLab

Ochsenhausen / Lesedauer: 1 min

Im Herbst startet SingsalaSing mit dem Adventsliedersingen. (Foto: Landesakademie )

Kinder und Jugendliche, die gern singen, sind beim Kinderchor SingSalasing sowie beim Jugendchor VoiceLab an der Landesakademie an der richtigen Adresse. Beide Chöre haben im musikalischen Leben Ochsenhausens einen festen Platz und strahlen mit ihren Konzerten und Onlineauftritten weit über den Landkreis hinweg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 16:45 Von: sz